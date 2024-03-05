Уничтожение третьего танка Abrams в зоне СВО попало на видео Военкор Дамбиев опубликовал видео уничтожения третьего танка Abrams в зоне СВО

Фото: Sgt. John Schoebel/Keystone Press Agency.Global Look Press

Танк M1 Abrams

Военный корреспондент Чингис Дамбиев опубликовал в своем Telegram-канале видео уничтожения третьего танка M1 Abrams американского производства в зоне проведения военной операции на Украине. По его информации, кадры были сняты в районе населенного пункта Бердычи на Авдеевском направлении. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Как рассказал Дамбиев, танк M1 Abrams был уничтожен расчетом противотанкового ракетного комплекса 24-й отдельной гвардейской бригады специального назначения ВС России под руководством командира с позывным Гепард. По его словам, в операции также участвовали военнослужащие с позывными Десант, Ирокез и Малой.

Визуальный контроль и корректировку с БПЛА провели парни из 30-й мотострелковой бригады с позывными Кислый и Брут. Отработали на отлично! — добавил военкор.

Минобороны России накануне подтвердило информацию об уничтожении второго танка M1 Abrams. По данным военного ведомства, техника была подбита под Авдеевкой совместными усилиями подразделений группировки войск «Центр». Также российским военным удалось уничтожить четыре боевые машины пехоты, в числе которых оказались три американских Bradley.

Военный корреспондент Александр Коц рассказал, что Abrams был сначала обездвижен бойцами 30-й мотострелковой бригады, после чего по нему выстрелил российский танк, лишь потом его добили беспилотниками дроноводы из 15-й бригады. Он также привел цитату из кинофильма «28 панфиловцев»: «Спокойно жжем танки».