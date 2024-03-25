В Киеве прогремели три мощных взрыва Кличко сообщил о взрывах в Киеве

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В центре Киева прогремели три мощных взрыва, сообщают украинские Telegram-каналы. Информацию вскоре подтвердил мэр города Виталий Кличко и призвал киевлян немедленно пройти в укрытия. В области также звучат сирены воздушной тревоги. Украинские паблики сообщают о работе систем ПВО.

Согласно информации, публикуемой украинскими Telegram-каналами, сильный взрыв также прозвучал в районе аэропорта Жуляны в Киеве. Звуки взрывов слышны и в других регионах страны — в Кривом Роге и Николаеве, а также в Киевской области.

Ранее в подконтрольном киевским властям Херсоне произошли взрывы. Часть одного из населенных пунктов лишилась электричества. Воздушная тревога в подконтрольных Киеву районах Херсонской области не объявлялась. Сообщалось, что после объявления сигнала опасности в Киевской области в украинской столице произошел сильный взрыв. Инцидент был зафиксирован на левом берегу Днепра.

До этого воздушная тревога была объявлена в Одесской, Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Харьковской областях и в районах Запорожской области, подконтрольных киевским властям. Сообщалось о взрывах в Одессе, на окраине Запорожья и в окрестностях Николаева. Подробности не уточнялись, местные власти ситуацию не комментировали.