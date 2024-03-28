Продюсер Лавров раскрыл, как Пугачева повлияла на популярность Вайкуле Продюсер Лавров: Паулс и Резник «сделали» певицу Вайкуле назло Пугачевой

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Лайма Вайкуле

Композитор Раймонд Паулс и поэт Илья Резник «сделали» в конце 80-х певицу Лайму Вайкуле назло Пугачевой, с которой поссорились, рассказал NEWS.ru продюсер Сергей Лавров. Он добавил, что они были лучшими авторами в Советском Союзе, поэтому успех Лаймы Вайкуле был ожидаем.

В свое время Паулс и Резник поссорились с Пугачевой и назло ей решили сделать такую певицу, как Лайма Вайкуле. Ее вытащили чуть ли не из ресторана, написали материал, и она зашла. Неудивительно, это были лучшие композитор и автор слов в Советском Союзе, — сказал Лавров.

Композитор Раймонд Паулс и поэт Илья Резник стали работать с Лаймой Вайкуле в 1986 году. Они написали специально для нее несколько хитов: «Ночной костер», «Еще не вечер», «Вернисаж». Премьера последних двух песен состоялась на «Новогоднем голубом огоньке».

31 марта Лайма Вайкуле отмечает 70-летний юбилей. В последнее время артистка все реже поет, все чаще выступает с критикой России и специальной военной операции на Украине.

Ранее Вайкуле поддержала Пугачеву в конфликте со Стасом Михайловым. Она поставила лайк под ее постом в соцсети, то же самое сделали актеры Максим Виторган и Иван Новиков и продюсер украинской исполнительницы Светланы Лободы Нателла Крапивина. Пугачеву поддержали также сын Софии Ротару продюсер Руслан Евдокименко и украинский клипмейкер Алан Бадоев.