«Запахло жареным»: в ГД объяснили, почему Пугачева заговорила о «Крокусе» Депутат Шолохов: Пугачева испугалась статуса иноагента и заговорила о «Крокусе»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица Алла Пугачева на фоне информации о возможном получении статуса иноагента поняла, что запахло жареным и спохватилась, опубликовав пост о теракте в «Крокус Сити Холле», предположил в разговоре с NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. Парламентарий напомнил, что перед этим Примадонна извинялась перед артисткой Манижей, но, по его мнению, это было сделано на другую аудиторию. Шолохов выразил сомнения, что Пугачева написала пост от всей души.

Вопрос риторический. Запахло жареным, спохватилась. А от души неделю до этого перед Манижей извинялась. Впрочем, тоже не от души, просто на другую аудиторию, — сказал Шолохов.

Пугачева прервала молчание спустя неделю после теракта в подмосковном концертном зале. На своей странице певица заявила, что скорбь должна быть в душе, а не в социальных сетях. Пост Примадонна сопроводила своим селфи.

Также Пугачева попросила прощения у певицы Манижи, которая является уроженкой Таджикистана. Участница Евровидения-2021 разместила видеообращение, в котором пожаловалась на усилившиеся гонения жителей Таджикистана и Центральной Азии. Со слезами на глазах Манижа подчеркнула, что убийцы не имеют национальности и в любой ситуации нужно оставаться людьми.