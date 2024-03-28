Пугачева извинилась за теракт: что она сказала, почему молчала о трагедии

Фото: Авилов Александр /Агентство «Москва»

Алла Пугачева

Народная артистка СССР Алла Пугачева впервые заговорила о теракте в «Крокус Сити Холле» спустя пять дней после трагедии. За что она извинилась, почему молчала о трагедии?

За что извинилась Пугачева после теракта

Примадонна оставила комментарий с извинением под постом российской певицы уроженки Таджикистана Манижи (Манижа Сангин). В видеообращении Сангин назвала «зверской ночью» теракт в подмосковном концертном зале. Певица выразила сожаление, что после трагедии в Красногорске многие уроженцы Таджикистана, по ее мнению, подвергаются гонениям из-за той же национальности, как и у исполнителей теракта.

«Я рада, что она (бабушка Манижи. — NEWS.ru) не проживает то, что происходит с нами и с миром. А еще я рада, что те последствия, которые обрушатся на таджиков и всех жителей Центральной Азии, не коснутся ее. А еще я рада, что она не видела ту зверскую ночь. И не видит, как в ответ на вопиющее зверство законом является публичная пытка», — заявила Манижа сквозь слезы.

Артистка добавила, что у убийц нет национальности. Она призвала, несмотря на «весь ужас и мрак», оставаться людьми.

Вечером 27 марта Пугачева оставила комментарий под публикацией Манижи.

«Прости!!!» — написала Примадонна в ответ на видеообращение.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Манижа

Почему Пугачева молчала о теракте

Адвокат Андрей Алешкин предположил, что молчание певицы после трагедии в «Крокус Сити Холле» и отсутствие соболезнований погибшим и пострадавшим связано с отрешенностью артистки от России.

«Пугачева может находиться в кризисе своего возраста. Отрешенность от России подтверждает намерение не возвращаться назад, а ее последняя песня является прощальной», — предположил Алешкин.

Адвокат не оправдывает певицу, а считает, что та своим поведением подтверждает планы не возвращаться в Россию.

При этом шоумен Стас Барецкий полагает, что Пугачева хочет вернуться на родину и в скором времени сделает заявление в поддержку РФ. По его словам, Примадонна не строит баррикады и козни, а ее последние высказывания сделаны «под влиянием каких-то сектантов».

«Алла Борисовна, как человек, любящий страну, скажет об этом. Скорее всего, извинится, чтобы вернуться в Россию», — сказал Барецкий.

Правда ли, что Пугачеву признают иноагентом из-за молчания о теракте

27 марта глава ФПБК Виталий Бородин сообщил, что в России началась процедура признания Пугачевой иноагентом. Активист отметил, что соответствующим статусом певицу просит наделить Генпрокуратура.

«Пришел ответ из Генеральной прокуратуры РФ на мое обращение: „Началась процедура признания Аллы Пугачевой иностранным агентом, прокуратура просит Министерство юстиции РФ признать Пугачеву иностранным агентом“. Надеюсь, контролирующие органы доведут это дело до конца», — написал Бородин в своем Telegram-канале.

Связано ли начало процедуры признания Пугачевой иностранным агентом с ее молчанием о теракте в «Крокус Сити Холле», не уточняется. Ранее Бородин отмечал, что есть несколько аргументов в пользу такого решения. В этом перечне был и отъезд Примадонны в Израиль, и ее «антироссийская позиция», и поддержка Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

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