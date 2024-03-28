«Скорбь в душе»: Пугачева заговорила о теракте в «Крокусе» спустя неделю

Фото: Социальные сети

Алла Пугачева

Народная артистка СССР Алла Пугачева впервые прокомментировала теракт в «Крокус Сити Холле», жертвами которого стали 143 человека. Что сказала Примадонна, почему она молчала?

Что сказала Пугачева о теракте в «Крокусе»

Пугачева прервала молчание спустя неделю после теракта в подмосковном концертном зале. На своей странице певица заявила, что скорбь должна быть в душе, а не в социальных сетях. Пост Примадонна сопроводила своим селфи.

«Скорбь должна быть в душе, а не в Instagram (деятельность в РФ запрещена. — NEWS.ru)», — написала Примадонна в своих соцсетях.

Ранее Пугачева попросила прощения у певицы Манижи, которая является уроженкой Таджикистана. Участница Евровидения-2021 разместила видеообращение, в котором пожаловалась на усилившиеся гонения жителей Таджикистана и Центральной Азии. Со слезами на глазах Манижа подчеркнула, что убийцы не имеют национальности и в любой ситуации нужно оставаться людьми.

После этого Примадонна попросила у артистки прощения. За что извинилась певица, непонятно.

«Прости!!!» — написала Пугачева под видеообращением Манижи.

Кто осудил Пугачеву за молчание о теракте в «Крокусе»

Телеведущая Маша Малиновская в своих социальных сетях осудила Примадонну за молчание. По словам 43-летней певицы, Пугачева не раз выступала в концертном зале, где произошла трагедия, но не нашла слов поддержки семьям погибших при теракте. Малиновская считает, что Пугачева «оскотинилась».

«Женщина, которая так оскотинилась, что ни словом не обмолвилась о теракте в „Крокусе“ и не нашла слов поддержки жертвам бесчеловечного, жестокого массового убийства в концертном зале, в котором она сама не раз выступала, мной теперь человеком не считается! Просто наглое, заносчивое, высокомерное, русофобское животное!» — заявила Малиновская.

Молчанием Примадонны был шокирован и продюсер Иосиф Пригожин. По его словам, Пугачева для многих людей являлась ориентиром и примером, однако теперь ведет себя «не совсем этично».

«Я шокирован просто, и все, ничего не могу сказать. <...> Каждый несет ответственность сам. Вы вспомните все ее постулаты и все, что она говорила, — «живи спокойно, страна, я у тебя одна». Ну Алла Борисовна, вы же у нас одна. Вы же для нас всегда были ориентиром, примером для всех. То есть при ее положении, при ее уровне популярности и уважения, который она снискала в нашей стране, мне кажется, это не совсем этично, — заявил Пригожин.

Вместе с этим продюсер отметил, что не считает необходимым превращать все публикации в соцсетях в панихиду.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Почему Пугачева молчала о теракте в «Крокусе»

Адвокат Андрей Алешкин предположил, что молчание певицы после трагедии и отсутствие соболезнований погибшим и пострадавшим связано с отрешенностью артистки от России. Вместе с тем юрист не оправдывает певицу, а считает, что та своим поведением подтверждает планы не возвращаться на родину.

«Пугачева может находиться в кризисе своего возраста. Отрешенность от России подтверждает намерение не возвращаться назад, а ее последняя песня является прощальной», — предположил Алешкин.

При этом шоумен Стас Барецкий полагает, что Пугачева хочет вернуться на родину и в скором времени сделает заявление в поддержку РФ. По его словам, Примадонна не строит баррикады и козни, а ее последние высказывания сделаны «под влиянием каких-то сектантов».

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