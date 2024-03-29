Певец SHAMAN: последние новости 29 марта, помощь «Крокусу», концерты, слухи

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ярослав Дронов (SHAMAN)

Певец Ярослав Дронов (SHAMAN) направит все средства с концерта в Ессентуках на помощь жертвам теракта в «Крокус Сити Холле». Какие еще последние новости об артисте известны сегодня, как усилены меры безопасности на его выступлениях?

Как SHAMAN помогает жертвам «Крокуса»

24 марта, в день национального траура по погибшим в «Крокус Сити Холле», SHAMAN выпустил композицию «Реквием».

«Мы скорбим о погибших и молимся о здравии выживших. Случившееся невозможно понять, принять, осознать. Так больно, что нет сил даже кричать. Больно всем нам. Больно всей стране. В день общенационального траура по жертвам бесчеловечного террористического акта в московском „Крокус Сити Холле“ я хочу почтить память всех погибших песней», — объяснил он.

Музыкант сообщил, что все средства от монетизации песни будут направлены на помощь пострадавшим.

Помимо этого, SHAMAN перевел 5 млн рублей в Российский Красный Крест.

27 марта певец дал концерт в Ессентуках. Он заявил, что все полученные от выступления средства также будут направлены на помощь пострадавшим в «Крокус Сити Холле».

«Все мы одна семья. А в семье чужого горя не бывает. Мы должны все сплотиться и помочь», — сказал SHAMAN.

Ранее музыкант сказал, что готов оплатить похороны каждого погибшего в «Крокус Сити Холле», а также лечение и реабилитацию пострадавших.

«Любые беды и напасти всегда сплачивали нашу страну. Делали Россию еще крепче и сильнее. Напугать и сломать нас не получилось и в этот раз. Все мы одна большая семья, а в семье чужого горя не бывает», — пообещал исполнитель.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Ярослав Дронов (SHAMAN)

Мог ли теракт случиться на концерте SHAMAN

Один из предполагаемых террористов, которые атаковали «Крокус Сити Холл» 22 марта, посещал концертный зал еще 7 марта. Авторы Telegram-канала «112» предположили, что его поход в здание в начале месяца мог быть связан с подготовкой к будущему теракту, чтобы изучить расположение постов охраны и продумать пути отхода.

«По словам нашего источника, террористы несколько раз бывали в „Крокусе“ и раньше — массовое убийство они планировали тщательно», — пишет «112».

По данным Telegram-канала «Поздняков 3.0», террориста заметил один из подписчиков канала в «Крокус Сити Холле» 7 марта и запечатлел на камеру, так как в этот день работал там фотографом.

«К слову, именно 7 марта США предупредили о возможном теракте в течение 48 часов. А 9 марта в „Крокусе“ был концерт SHAMAN. Видимо, они действительно хотели совершить нападение в этот период, но что-то пошло не так», — уточнили авторы публикации.

Как усилили безопасность на концерте SHAMAN

28 марта SHAMAN выступил в Ставрополе.

Организаторы ввели усиленные меры безопасности перед концертом исполнителя. В пресс-службе концертного зала сообщили, что в связи с требованиями безопасности вход с любыми жидкостями, среди которых вода и алкогольные напитки, был запрещен. Не пускали также с едой, аэрозольными баллонами, крупными предметами. Помимо этого, были введены дополнительные ограничения на вход с цветами, подарками, флагами и транспарантами на древках.

Где SHAMAN выступит в ближайшее время

SHAMAN продолжает концертный тур по России.

Ближайшие выступления артиста состоятся в Краснодаре (30, 31 марта), Ростове-на-Дону (2, 3, 4 апреля), Таганроге (6, 7 апреля), Уфе (20 апреля), Ижевске (22, 23 апреля), Набережных Челнах (25 апреля), Раменском (7 мая), Рязани (12 мая), Люберцах (13 мая), Чехове (15 мая), Кондопоге (24 мая), Мурманске (26 мая) и Архангельске (28 мая).

Также у SHAMAN уже запланирован концерт на 2025 год — 9 марта он выступит в Москве.

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