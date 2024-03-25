SHAMAN перевел деньги в Красный Крест на помощь пострадавшим в «Крокусе» SHAMAN заявил, что окажет помощь всем семьям пострадавших в «Крокус Сити Холле»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов)

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) в своем Telegram-канале сообщил о перечислении денег в Российский Красный Крест на помощь пострадавшим в «Крокус Сити Холле». По словам артиста, эта организация от его имени будет распределять финансы и проверять информацию обратившихся. Ранее Дронов пообещал оплатить расходы на похороны погибших и лечение каждого пострадавшего.

Родные, только что перевел средства на помощь пострадавшим в Российский Красный Крест. Организация будет координировать распределение финансов, проверять и разбираться в каждой ситуации. Мы продолжаем обрабатывать поступившие заявки, и всем без исключения будет оказана необходимая помощь. Со всеми, кто написал, связываемся, — сообщил исполнитель.

Накануне в Сети был опубликован скриншот переписки из Instagram (деятельность запрещена в РФ), в котором Дронов якобы отказался помогать семьям погибших из-за большого количества жертв. Позже пресс-служба артиста в комментарии Telegram-каналу BRIEF опровергла эту информацию, назвав ее вбросом и фейком. Представители SHAMAN подчеркнули, что певец поможет всем, кто к нему обратился.

Прошу не обращать внимания на всевозможные провокации, вбросы и фейки. Кто-то в такой момент пытается спекулировать на трагедии. Бог им судья, — написал SHAMAN в своем блоге.

Ранее стало известно, что подозреваемые в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» посещали концертный зал минимум пять раз. Они были там на концертах SHAMAN и Григория Лепса, рассчитывая устроить нападение раньше. Эти планы не были реализованы, так как подозреваемые посчитали, что зал охраняется по «усиленной программе».



В дни выступлений SHAMAN и Лепса преступники решили отложить теракт и изучали обстановку. Уточняется, что концерты названных исполнителей состоялись 8, 9 и 11 марта.



Один из подозреваемых был замечен в «Крокусе» 7 марта. Он пытался разговорить 16-летнего сотрудника с целью узнать подробную планировку здания. Также уже сообщалось, что подозреваемый, находившийся в «Крокусе» 7 марта, попал в объектив фотографа.