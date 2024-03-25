Подозреваемые могли устроить теракт в «Крокусе» на концертах SHAMAN и Лепса SHOT: предполагаемые террористы были в «Крокусе» минимум пять раз

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов)

Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник сообщил, что граждане, подозреваемые в совершении теракта в «Крокус Сити Холле», посещали концертный зал минимум пять раз. По его информации, они были там на концертах SHAMAN и Григория Лепса, рассчитывая устроить нападение раньше.

Канал уточнил, что эти планы не были реализованы, так как подозреваемые посчитали, что зал охраняется по «усиленной программе». В публикации отмечается, что в дни выступлений SHAMAN и Лепса они решили отложить теракт и изучали обстановку. Уточняется, что концерты названых исполнителей состоялись 8, 9 и 11 марта.

По данным канала, один из подозреваемых был замечен в «Крокусе» 7 марта. SHOT отметил, что он пытался разговорить 16-летнего сотрудника с целью узнать подробную планировку здания. Также уже сообщалось, что подозреваемый, находившийся в «Крокусе» 7 марта, попал в объектив фотографа.

Позднее стало известно, что он и еще несколько мужчин за две недели до нападения изучили планировку здания. По словам девушки, которая видела предполагаемых террористов, их было четверо. Она добавила, что они осматривали здание и наблюдали за посетителями.