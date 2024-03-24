Раскрыты детали визита террористов в «Крокус» за две недели до трагедии Mash: террористы изучили планировку в «Крокусе» за две недели до нападения

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Подозреваемые в теракте в «Крокус Сити Холле» за две недели до нападения изучили планировку здания, сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на подписчицу. Девушка вспомнила, что ей встретился один из мужчин 7 марта, его снимал местный фотограф, а позднее она увидела его лицо в ориентировке и на кадрах, распространившихся в Сети. По ее словам, он ходил с еще тремя «нерусскими».

Стояла группа нерусских. Трое из них были в кучке, один бородатый, в зеленой кофте, он звонил, смеялся и говорил не по-русски. Четвертый стоял около окна в песочной форме <...> Они осматривались вокруг, я подумала, что это сотрудники, — рассказала девушка.

За две недели до теракта в «Крокус Сити Холле» состоялся концерт оперного певца Алессандро Сафина. По словам подписчицы канала, она пошла на него с молодым человеком. Один из подозреваемых при этом наблюдал за девушкой.

Ранее военкор Юрий Котенок сообщил, что один из подозреваемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» посещал торговый центр за несколько дней до трагедии. Данные сведения, по его словам, предоставил подрабатывавший в «Крокусе» фотограф, в объектив камеры которого попал мужчина, задержанный впоследствии. По словам Котенка, подозреваемый приходил в торговый центр 7 марта.