Никаких цветов и подарков: как усилили безопасность на концерте SHAMAN

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

SHAMAN

Организаторы вводят усиленные меры безопасности перед концертом SHAMAN в Ставрополе. Почему запретили приносить цветы и подарки, как прошел первый концерт Дронова после теракта в «Крокусе», кто из артистов усиливает меры безопасности на концертах?

Кто запретил приносить цветы и подарки для SHAMAN

Концерт Ярослава Дронова в Ставрополе состоится 28 марта. Как сообщает «КП — Северный Кавказ», на выступлении во Дворце культуры и спорта ожидается аншлаг, раскуплены практически все билеты, цена на которые доходит до 8000 рублей.

В пресс-службе концертного зала сообщили, что в связи с требованиями безопасности вход с любыми жидкостями, среди которых вода и алкогольные напитки, запрещен. Не пустят также с едой, аэрозольными баллонами, крупными предметами. Введены дополнительные ограничения на вход с цветами, подарками, флагами и транспарантами на древках.

Таким образом, концерт пройдет без подарков и цветов для SHAMAN. Зрителей, которые не смогут принести питье, обеспечат кулерами с питьевой водой.

Как прошел первый концерт SHAMAN после теракта в «Крокус Сити»

Концерт в Ставрополе станет для SHAMAN третьим подряд выступлением в регионе. 26 марта в Ессентуках он объявил, что все вырученные деньги направит на помощь пострадавшим от теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

«И вот что я вам скажу. Все мы — одна семья. А в семье чужого горя не бывает. И в трудную минуту мы должны сплотиться, поддержать и помочь друг другу», — заявил Ярослав после выступления.

СМИ и организаторы не сообщают о дополнительных мерах безопасности на концертах SHAMAN в Ессентуках 26 и 27 марта. Между тем, по мнению политолога Сергея Маркова, именно концерт Ярослава Дронова в Москве 9 марта должен был стать целью террористов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru SHAMAN

Кто боится концертов после теракта в «Крокус Сити»

Глава концертного агентства «Артистика» Ольга Шпигальских рассказала MSK1.RU, что после трагедии в «Крокусе» некоторые артисты побаиваются выступать на массовых концертах. Кто-то из них решает отменить выступления вовсе, а кто-то переносит их на другую дату.

«Я весь день борюсь с площадками, которые просто самостоятельно пугают бедных организаторов и говорят: „Ой, отмените концерт“ или „Давайте вы его перенесете“. Кто-то по-хорошему, кто-то по-плохому. Вопрос другой: „Готовы ли артисты работать в такое время?“ Сложность большая заключается еще и в том, что в России очень мало хороших дат, куда можно было бы перенести выступление. Поэтому артисты „дробят“ свои туры: что-то сохраняют, что-то переносят, что-то отменяют — пытаются найти какой-то компромисс, чтобы и спасти мероприятие, и не работать во время траурных дней. У организаторов происходит примерно то же самое. Они пытаются найти с артистами какие-то компромиссы», — рассказала Шпигальских.

По ее словам, в общем по стране идет спад по покупке билетов на 30–50%. Кроме того, начиная с 22 марта идет массовый возврат билетов по всей России: и в Москве, и в Петербурге, и в других городах. Как сообщил РБК организатор Международного форума музыкальной индустрии Colisium Сергей Бабич, за пять дней, прошедших после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», объем возвратов билетов на массовые мероприятия в России достиг 100 тыс. штук.

Кто из артистов усилил меры безопасности после теракта в «Крокус Сити»

Как заявил продюсер Иосиф Пригожин, большинство артистов сейчас переживают трагедию со всей страной. Шоу-бизнес, по его словам, «получил мощнейшее сотрясение головного мозга».

«Даже у наших коллег-артистов желание выступать пропало. Не знаю, что с этим делать. Голова не перестроилась, тогда как впереди мероприятия. Какое-то время нужно, чтобы с этим смириться. Вообще с террористами надо заканчивать», — заявил NEWS.ru Пригожин.

О прекращении концертной деятельности заявил певец Сергей Лазарев: по его словам, он берет «тотальную паузу» в работе. При продолжении гастролей в конце апреля на концертах Лазарева будут усилены охрана и меры безопасности, а пауза связана с необходимостью «легкой перезагрузки после всего, что произошло».

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