Составлен список звезд, которые помогли пострадавшим в «Крокусе»

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press/РИА Новости

Алишер Моргенштерн, SHAMAN (Ярослав Дронов)

22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт, жертвами которого стали 139 человек. Российские артисты не остались в стороне. Кто из звезд помог пострадавшим?

Какие звезды перевели деньги пострадавшим в «Крокусе»

Одним из первых на помощь пострадавшим ринулся рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Он рассказал, что располагает фондом в размере 40 миллионов рублей, от которого на его проекты было потрачено лишь 10%, поэтому музыкант готов помогать нуждающимся.

Рэпер также отправил миллион рублей 15-летнему Исламу, который работал гардеробщиком в «Крокус Сити Холле» и спасал людей во время теракта. Моргенштерн предупредил, что будет жестко расправляться с мошенниками, которые попытаются его обмануть.

Российский и сербский актер Милош Бикович в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» в Красногорске призвал помочь пострадавшим. По его словам, сейчас самое время молиться за погибших, а также собрать деньги для тех, кого коснулась трагедия.

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) заявил, что готов оплатить похороны погибших во время теракта и лечение каждого пострадавшего.

«Запугать и сломать нас не получится. Все мы — одна большая семья. А в семье чужого горя не бывает», — подчеркнул певец в видеообращении.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

25 марта SHAMAN сообщил, что 5 млн рублей уже переведены Российскому Красному Кресту на помощь пострадавшим. Однако некоторые россияне выразили сомнения в пожертвовании артиста, поскольку на прикрепленном документе нет печати и подписи банка. Кроме того, в Сети распространился фейк об отказе Дронова помогать семьям жертв трагедии.

Телеведущая Ольга Бузова, певица Наталья Подольская, звездный хирург Тимур Хайдаров также оказали финансовую помощь пострадавшим при теракте. Например, экс-участница «Дома 2» перевела 2 млн рублей через официальный сайт Российского Красного Креста.

Инстасамка (Дарья Зотеева) перевела сумму в размере 1 млн рублей. Соответствующий скрин она опубликовала в своем Telegram-канале, выразив соболезнования в связи со случившимся. Аналогичным образом поступил рэпер Егор Крид (Егор Булаткин).

Группа «Пикник», перед выступлением которой начался теракт, сообщила, что направит прибыль от предстоящего концерта в Санкт-Петербурге пострадавшим. Предстоящее мероприятие будет посвящено памяти жертв трагедии в «Крокусе».

Какие песни о теракте в «Крокусе» записали звезды

SHAMAN написал песню «Реквием 22.03.2024» в поддержку тех, кто пострадал во время теракта. Все средства, полученные от монетизации песни, он пообещал направить на помощь пострадавшим.

«Эту боль на душе не унять. Но я знаю, что нас не сломать. И нам больше нельзя отступать отныне, навсегда в каждом сердце России 22.03.24», — говорится в тексте композиции.

Рэпер Мот (Матвей Мельников) также выпустил трек «Ангелы не спят», посвященный трагедии в «Крокус Сити Холле». Исполнитель отметил, что в такие дни людям «особо остро хочется чувствовать неодинокость и неравнодушие рядом, присутствие Бога в ближнем и в жизни, поддержку и единение всей страны».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru SHAMAN (Ярослав Дронов)

«Они ушли туда, где ангелы не спят. Ангелы не спят, охраняют нас. Чтоб в каждой тени от нас мы узнали знакомый анфас», — такие строки исполнил Мот.

Кто из звезд отменил концерты из-за теракта в «Крокусе»

Сергей Лазарев, Полина Гагарина и Ирина Дубцова перенесли свои концерты в связи с трагедией. Такое же решение принял дуэт HammAli & Navai. Артисты пообещали, что концерты состоятся в другие даты.

Как еще звезды почтили память жертв теракта в «Крокусе»

24 марта российские артисты посетили стихийный мемориал около концертного зала и возложили цветы. Память жертв теракта почтили группа «Пикник», Люся Чеботина, Валерия, Иосиф Пригожин, SHAMAN, представитель дуэта HammAli & Navai Наваи Бакиров, рэперы Тимати (Тимур Юнусов) и Егор Крид, блогер Влад Бумага (А4) и другие. Место трагедии также посетила и блогер Анастасия Ивлеева, для которой это стало первым выходом в свет после скандала с «голой» вечеринкой.

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