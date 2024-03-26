Почему Алла Пугачева молчит о теракте в «Крокусе», когда должна кричать?

Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

Алла Пугачева

Повышенная активность Аллы Пугачевой в соцсетях накануне своего юбилея многим дала основание ждать от певицы скорой реакции на трагедию в «Крокус Сити Холл». Ожидания были напрасны. А сейчас остается рассчитывать лишь на то, что она по традиции огрызнется в ответ на претензии, а заодно и попытается объяснить причины своего молчания.

Главный конфликт Примадонны

А каких слов вы ждали от Аллы Борисовны? Вы хотели, чтобы она разделила скорбь? Но это вначале должно произойти внутри самого человека. Ну, допустим, не произошло. Трудно ведь, согласитесь, считать людей «ненормальными», а потом скорбеть о них. Можно было бы, по крайней мере, притвориться и выразить соболезнования.

Но противоречивая сущность Примадонны устроена так, что в ней конфликтует большая артистка с мелочным и инфантильным желанием быть не такой, как все. Слово «присоединиться» вообще не из ее лексикона. Всю жизнь ее преследует жажда быть несравненной и непохожей. Причем не только на сцене, но и в жизни. И довольно часто это желание берет верх над здравым смыслом. Ровно то же самое, полагаю, произошло и на этот раз. Становиться в один строй с «рабами» и «холопами» — да ни за что.

Она уже высказалась

Тому же из фанатов, кто привык годами сверять свои часы со взбалмошной певицей и кто ждет «эталонной» реакции на случившееся от предводителя «нормальных», я бы посоветовал обратиться к событиям почти 22-летней давности. Поскольку все, что вы хотели бы услышать об отношении Пугачевой к подобным трагедиям, она уже произнесла в далеком 2002 году после захвата Театрального центра на Дубровке в Москве.

Тогда она назвала вооруженных боевиков людьми, которые «в отчаянной попытке хотят привлечь интерес к своим политическим убеждениям». Впрочем, это до первого выстрела, оговорилась певица. Сегодня же у Аллы Борисовны не было времени для гуманных речей «до первого выстрела».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Теракт в «Крокус Сити Холле»

Сначала произошло массовое убийство, а потом наравне со всеми у нее было право выразить свое отношение к трагедии. Хотя точно знаю, что сегодня очень многие откажут ей в этом моральном праве. Слишком уж сильно народная артистка оторвалась от своего народа. Она давно уже не живет его болью, не разделяет его ценностей, не слышит и не желает слышать своих соотечественников. Да и само слово «соотечественник», похоже, приобретает для нее все более формальное значение.

Шанс на возвращение

Не хотелось бы строить прогнозы, но, возможно, Алла Пугачева сейчас упустила свой шанс на возвращение домой. Может быть, это последнее, что выпало ей на этом свете: прямо сейчас приехать, встать на колени перед стихийным мемориалом у сгоревшего зала «Крокус Сити Холл» и, полностью раскаявшись, остаться на родине. Это несложно, ведь не упустила Примадонна возможность прилететь в Москву, чтобы проститься со своим другом модельером Валентином Юдашкиным в начале мая прошлого года. Разве не нашла она времени, чтобы совершить блиц-вояж в Россию в ноябре?

Иногда создается впечатление, что покинувших страну публичных людей настолько засасывает русофобская либеральная повестка, что со временем они утрачивают способность к независимому мышлению. Нежелание разделить скорбь русского народа в эти дни — чем это не русофобия, скажите?

Именно утрату независимого мышления сегодня ярко демонстрирует Алла Борисовна. Она лишилась того самого качества, которое так лелеяла всю свою жизнь. Но сохраняла по иронии судьбы только здесь, в России.

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