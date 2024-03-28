«Начало колбасить две недели назад»: Лазарев решил уйти со сцены?

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лазарев

Певец Сергей Лазарев сообщил, что берет «тотальную паузу» в творчестве. Означает ли это, что артист покинет сцену, что известно о его здоровье?

Уйдет ли Лазарев со сцены

На премии «Новое Радио AWARDS» Лазарев во время общения с журналистами признался, что сильно устал. По его словам, последние две недели 40-летний артист плохо себя чувствует, поэтому решил отдохнуть.

«Меня начало колбасить еще две недели назад. Стараюсь ничего не ставить в праздничный, „деньрожденческий“ месяц. Поэтому у меня сейчас тотальная пауза. Нужно перезагрузиться, чтобы войти в мой новый, 41-й год», — рассказал певец журналистам.

По словам Лазарева, сейчас он находится в таком состоянии, что не может продолжать гастрольную деятельность.

Позднее Лазарев решил прояснить свои слова и уточнил, что, взяв короткую паузу, хочет усилить охрану. Кроме того, артист пригрозил журналистам, что больше не будет общаться с ними на ковровых дорожках.

«Мои гастроли продолжатся в конце апреля, если мне не изменяет память, 20-го числа. Они идут по плану, с усилением охраны и мер безопасности для всех пришедших. <...> Относительно паузы и перезагрузки: я имел в виду, что всем нам нужна легкая перезагрузка после всего, что произошло», — сказал Лазарев в видеообращении.

Фото: NEWS.ru Сергей Лазарев

Что известно о здоровье Лазарева

Лазарев признался, что похудел на четыре килограмма на фоне стресса из-за теракта в «Крокус Сити Холле», унесшего жизни 143 человек. Исполнитель отметил, что после трагедии несколько дней ничего не мог есть.

«В последнее время на стрессе. За неделю я, мне кажется, килограмма четыре скинул просто на стрессе и на нервах, которые были. Потому что ничего не возможно есть... И вообще очень сложно. На мероприятия пока что сложно выходить. Тяжело морально. Но ты внутренне понимаешь, что это нужно зрителям. В душе тяжело и непросто, но нужно собраться», — отметил Лазарев в беседе с NEWS.ru.

До этого артист редко жаловался на проблемы со здоровьем. Например, в мае 2023 года Лазарев рассказал, как болезнь помогла ему на съемках «Маски».

«Некоторые пытались уличить меня в изменении голоса с помощью компьютерных обработок, но я всегда играю честно! Насморк мне помог», — поделился артист.

В мае артист также рассказал, что похудел на семь килограммов из-за подготовки к новому шоу. По его словам, вес ушел из-за обилия физических нагрузок и сбалансированного питания.

«Говорят, что я похудел. Да, это так — минус семь килограммов за время подготовки к новому шоу! Следствие постоянных репетиций и танцев, стресса, нервов, сбалансированного питания из ланчбоксов и желания быть в хорошей форме! Время отпуска — время расслабления, но не для меня... Расслабимся в 80 лет. А пока побежали...» — написал Лазарев в соцсетях.

Правда, паузу в карьере из-за усталости артист уже делал. В 2016 году СМИ писали, что певец упал в обморок на концерте в Санкт-Петербурге. Доктора констатировали, что причиной случившегося стало переутомление.

«Жизнь в последнее время была очень насыщенная. Везде нужно было успеть. Времени на отдых не оставалось. Но Сергей привык и любит жить в таком ритме», — рассказывали «РГ» в команде исполнителя.

Певца не госпитализировали, однако он принял решение взять краткий отпуск и отменил несколько концертов.

В 2010-х артист жаловался на бессонницу, с которой справлялся лишь при помощи снотворных. Тогда у звезды была большая загруженность из-за подготовки к масштабному шоу в «Олимпийском», приуроченному к 30-летию самого артиста.

«Уже двинулся с этими часовыми перепадами! Не сплю ночью, не сплю днем! <...> Сплю в машинах и самолетах! Надо лечиться! Через час в аэропорт, а я не спал ни секунды еще! <...> Лежу в кровати и думы думаю! Думалка не хочет отключаться!» — отметил певец в своих соцсетях.

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