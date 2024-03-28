Назад в Россию? Почему обанкротились «Би-2», что теперь будут делать

Фото: Сергей Булкин/News.ru

«Би-2», Шура (Александр Уман) и Лёва (Егор Бортник)

Музыканты группы «Би-2» после отъезда из России стали «фактически банкротами», признался один из лидеров группы Лева Би-2 (Егор Бортник, внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Почему «Би-2» остались без денег, как они связаны с Михаилом Ходорковским (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), сколько они зарабатывали и вернутся ли назад в Россию?

Почему «Би-2» остались без денег

Немецкое издание Deutsche Welle (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) опубликовало интервью Левы Би-2 с журналистом Константином Эггертом (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Музыкант рассказал, что после начала СВО группа стала фактически «банкротами», поскольку все, что касается доходов, у них «очень опустилось».

В 2024 году после освобождения из тюрьмы в Таиланде, рассказал Лева, «Би-2» пришлось поделить мир на «красные», «нейтральные» и «зеленые зоны» — то есть страны, где безопасно и небезопасно выступать. Такое отношение к потенциальным турам сильно повлияло на доходы.

Как «Би-2» связаны с Ходорковским

24 января музыкантов группы «Би-2» арестовали власти Таиланда после концерта в большом местном клубе Illuzion. Причиной ареста стало нарушение миграционного законодательства — рок-музыканты въехали в страну с туристическими визами и успели отыграть один концерт.

По словам Левы, арест и кратковременное тюремное заключение оказали сильное влияние на его жизнь. Он прошел курс реабилитации от посттравматического стрессового расстройства, и вся группа, по его словам, «подцепила внутреннее состояние безысходности».

Лидер группы «Би-2» рассказал, что после ареста в Таиланде с ними связался Михаил Ходорковский. Покинувший Россию бизнесмен, проживающий сейчас в Лондоне, выделил группе своих адвокатов, готовых прийти на помощь «в любой момент».

Фото: Сергей Булкин/News.ru «Би-2», Шура (Александр Уман) и Лёва (Егор Бортник)

Что произошло во время тура по Европе и Америке

Лева рассказал, что надеется, что вскоре финансовые дела у группы пойдут лучше. «Би-2» съездили в пробный тур по Европе и Америке. Теперь, по его словам, музыканты представляют, как строить рекламную кампанию и какие выбирать залы, чтобы привлечь западную публику.

В Европе в октябре 2023 года «Би-2» успели сыграть в Женеве, Цюрихе и Вене. После этого с 27 октября у них начался тур по Соединенным Штатам и Канаде. За несколько дней они успели сыграть в Майами, Торонто, Ванкувере, Калгари и Сан-Диего.

В конце марта «Би-2» закончили новый короткий тур по Европе, побывав в Вильнюсе, Варшаве, Дублине и Лондоне. Тур проводился для поддержки нового альбома «Аллилуйя».

Как зарабатывали деньги «Би-2»

Как отмечает Эггерт, в России «Би-2» активно выступали на частных вечеринках и корпоративах. Лева признался, что после того как музыканты группы активно выступили против СВО, этот заработок закончился.

По словам музыканта, «эпопея противостояния с путинской властью» началась в Омске, когда они попросили перед концертом закрыть задник с надписью «Zа президента». В результате произошел скандал с «каким-то представителем власти», в ходе которого музыканты объявили, что не занимаются агитацией, и отменили концерт. Результаты они почувствовали немедленно: подвыпивший бизнесмен, с которым они подружились в самолете, после отмены концерта позвонил им вечером и пообещал, что «если увидит, то оторвет голову».

Как пишет Life.ru, в одном только 2022 году, когда музыканты «давали понять общественности, что не поддерживают Россию, [но] в целом вели себя сдержанно», их ООО «Группа «Би-2» заработало в РФ почти 97 млн рублей (при этом прибыль ушла в минус на 0,57 млн). По данным «РБК Компании», ранее в 2021 году чистая прибыль группы превысила 23,3 млн рублей, в пандемийный 2020 год составила почти 7 млн. Выступление коллектива на частных мероприятиях оценивалось в $50 тыс.

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