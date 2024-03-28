«Я должен прийти в себя»: Лазарев заявил о перерыве в карьере Лазарев откажется от выступлений, чтобы отдохнуть перед днем рождения

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лазарев

Российский певец Сергей Лазарев во время марафона в поддержку подопечных Благотворительного фонда Константина Хабенского рассказал, что на время откажется от выступлений, чтобы «перезагрузиться», передает корреспондент NEWS.ru. Исполнитель отметил, что его «эмоционально колбасит» перед днем рождения 1 апреля и ему необходимо «прийти в себя». Лазарев пообещал, что его концерты продолжатся в конце апреля.

Я сейчас возьму небольшую паузу просто отдохнуть. Потому что я в таком состоянии не могу продолжать гастролировать. Я должен прийти в себя. Меня эмоционально начало колбасить перед днем рождения. Мне нужна тотальная пауза, нужно перезагрузиться, — заявил Лазарев.

Ранее Лазарев заявил, что России нужны другие герои. Он отметил, что стоит больше рассказывать не о блогерах, а о людях, которые совершают героические поступки. Певец напомнил, что сейчас воспитывает собственных детей и хочет, чтобы примерами для них становились добившиеся чего-то подростки. По его словам, лидерами мнений должны быть целеустремленные люди, направленные в сторону добра.

До этого Лазарев не согласился с тем, что нужно отменять концерты после теракта в «Крокус Сити Холле». По его словам, музыка помогает справляться со стрессом в тяжелые времена и порой живые концерты вытаскивают людей из депрессивных состояний. Он подчеркнул, что в следующем месяце у него продолжится гастрольный тур, поэтому будет усилена охрана для безопасности людей, а также привлечена полиция.