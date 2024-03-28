«Килограмма четыре скинул»: Лазарев о стрессе из-за трагедии в «Крокусе» Лазарев похудел на четыре килограмма за неделю из-за теракта в «Крокусе»

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Сергей Лазарев

Российский певец Сергей Лазарев признался, что похудел на четыре килограмма на фоне стресса из-за теракта в «Крокус Сити Холле», передает корреспондент NEWS.ru. В ходе благотворительного марафона в поддержку подопечных Благотворительного фонда Константина Хабенского исполнитель отметил, что после трагедии несколько дней ничего не мог есть. Певец подчеркнул, что у него на душе «тяжело и непросто», из-за чего ему пока тяжело появляться на публичных мероприятиях.

В последнее время на стрессе. За неделю я, мне кажется, килограмма четыре скинул просто на стрессе и на нервах, которые были. Потому что ничего невозможно есть... И вообще очень сложно. На мероприятия пока что сложно выходить. Тяжело морально. Но ты внутренне понимаешь, что это нужно зрителям. В душе тяжело и непросто, но нужно собраться, — отметил Лазарев.

Ранее Лазарев рассказал, что на время откажется от выступлений, чтобы «перезагрузиться». Исполнитель отметил, что его «эмоционально колбасит» перед днем рождения, 1 апреля, и ему необходимо прийти в себя. Лазарев пообещал, что его концерты продолжатся в конце апреля.



Также Лазарев заявил, что после трагедии в «Крокус Сити Холл» люди начали меряться размером помощи пострадавшим. Певец призвал не делать из этого соревнование и добавил, что не стоит называть конкретных сумм, это приводит к обвинениям в хайпе. При этом он пояснил, что неафиширующих свою поддержку звезд часто уличают в бездействии.