В Госдуме заступились за Пугачеву. Статуса иноагента не будет?

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Алла Пугачева

27 марта глава ФПБК Виталий Бородин сообщил, что в России началась процедура по признанию народной артистки СССР Аллы Пугачевой иноагентом. Позднее за певицу заступились в Госдуме. Станет ли Пугачева иноагентом, чем это может обернуться?

Что известно о признании Пугачевой иноагентом

Бородин сообщил, что Генпрокуратура обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой наделить Примадонну статусом иностранного агента. Активист выразил надежду на то, что дело доведут до конца.

До этого Бородин отмечал, что аргументов в пользу решения о признании артистки иностранным агентом несколько. В этом перечне был и отъезд певицы в Израиль, и ее «антироссийская позиция», и поддержка Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Что сказали в Госдуме о статусе иноагента для Пугачевой

В начале марта первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре актриса Елена Драпеко призвала не вешать на Примадонну ярлык иноагента. В комментарии NEWS.ru парламентарий объяснила, что высказывания артистки являются ее частным мнением и не наносят вреда РФ, а значит, за это не нужно присваивать статус иностранного агента.

«Я считаю, это ее частное мнение. На мой взгляд, это высказывание не наносит вреда РФ, потому что России глубоко наплевать, что там думает по поводу народа и нормальных людей Алла Пугачева. Я думаю, за такие вещи не нужно присуждать статус иноагента. Это частное мнение частного лица, даже не про военные действия, а просто что ей народ не нравится. Не нравится — она живет с другим народом. А мы ее должны забыть», — сказала Драпеко.

После информации о возможном начале процедуры признания Пугачевой иноагентом за артистку также вступился депутат Госдумы Олег Нилов. Он отметил, что Примадонна для него «страница», которая уже перевернута.

«Что было, то было и прошло. <...> Не надо уже трогать Аллу Борисовну. <...> Дайте ей жить спокойно, пусть она поет детям колыбельные песни. И не надо ей столько внимания уделять», — сказал депутат Госдумы RTVI.

Фото: Социальные сети Алла Пугачева

Нилов отметил, что процедура «обнуления» Пугачевой должна выполняться более профессионально. Пока что, по его мнению, критические заявления и слухи о статусе иноагента делают Примадонне рекламу.

«Если она клевещет [на армию] — [нужно привлечь ее к ответственности] по уголовной статье в обязательном порядке, покажите мне ее заявления, я сам готов буду поддержать и подписать соответствующий запрос», — заключил депутат.

В разговоре с NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов отметил, что Пугачева испугалась получения статуса иностранного агента.

«Вопрос риторический. Запахло жареным, спохватилась. А от души неделю до этого перед Манижей извинялась. Впрочем, тоже не от души, просто на другую аудиторию», – заявил он.

Что Пугачева думает о своем возможном статусе иноагента

В сентябре 2022 года Пугачева призвала Минюст России включить ее в реестр иноагентов. Она написала в своих соцсетях, что солидарна с мужем, «честным, порядочным и неподкупным патриотом России», который 16 сентября попал в перечень физлиц-иноагентов.

«Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова», — заявила тогда Примадонна.

Продюсер Павел Рудченко предположил, что Пугачевой абсолютно безразлично, признают ли ее иностранным агентом. Он объяснил, что исполнительница избавилась практически от всего бизнеса в России и не планирует возвращаться в страну на постоянное место жительства.

«Алла Борисовна сама просила признать ее иноагентом, когда этим статусом наградили ее супруга Максима Галкина. Она морально к этому готова. В принципе, бизнес в России она уже закрывала, какой у нее был. По сути, может повлиять на монетизацию. Она в России не живет и не собирается возвращаться. Вполне возможно, что ее признают иноагентом, но ей все равно», — сказал Рудченко.

Читайте также:

Пугачева получит по заслугам: терпение властей закончилось

«Следили за моей семьей»: уезжал ли Ревва из России, где был с начала СВО

Светличная в реанимации? Что случилось со звездой «Бриллиантовой руки»