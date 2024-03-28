В память жертв теракта в «Крокусе»: что за альбом «Голос мой услышь»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские звезды записали альбом для помощи жертвам теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Какие песни попали на пластинку, кто из артистов участвовал, что говорят организаторы?

Кто спел в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле»

Как сообщила пресс-служба VK, которая выступила организатором записи, в альбом попали 12 песен одной из наиболее известных звезд советской эстрады Муслима Магомаева.

В записи приняли участие такие российские музыканты, как Баста, Валерия, Ваня Дмитриенко, «Любэ», «Три дня дождя», Полина Гагарина, MACAN, Стас Михайлов, HammAli, Navai, Люся Чеботина, Владимир Пресняков и другие, в том числе Loc-Dog и ELMAN. Стихотворение в интро альбома читает режиссер Федор Бондарчук.

Стас Михайлов, который вместе с казахстанским певцом The Limba (Мухаметали Ахметжанов) исполнил песню «Надежда», объяснил выбор тематики альбома.

«„Крокус Сити Холл“ носит имя Муслима Магомаева. Сейчас более 20 артистов объединились, чтобы принять участие в проекте „Голос мой услышь“. Мы записали песни Муслима в память о жертвах, пострадавших в этом страшном террористическом акте. Это наша общая боль, и мы ее разделяем. Мы вместе», — обратился певец к поклонникам.

Как сообщили в VK, все доходы от прослушивания будут направлены пострадавшим.

Альбом поддержали все российские музыкальные стриминговые сервисы: в первую очередь он вышел на «VK Музыка», но доступен также для пользователей стриминговых сервисов «Яндекс Музыка», МТС, ОК и YouTube.

В настоящее время альбом занимает 20 место в чарте BandLink. На первом месте — сингл Юлии Чичериной «Перед русским рассветом».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Что говорят звезды об альбоме «Голос мой услышь»

Продюсер Иосиф Пригожин назвал альбом очень важным «с точки зрения вообще всего»: террористы убили зрителей, уничтожили концертный зал имени Муслима Магомаева, однако у артистов есть способ ответить.

«Артисты являются основой культурного объединения людей; и кто, как не молодые артисты и артисты уже состоявшиеся, может выразить и выказать свое отношение через Муслима Магомаева, через искусство, через музыку, вспомнив его как великого певца, как артиста, как человека. <...> Это единение, это консолидация, это напоминание, это все вместе», — объяснил Пригожин.

Его жена Валерия назвала «невероятной честью» принять участие в этой инициативе. На альбоме «Голос мой услышь» она вместе с Amirchik (Амирхан Батабаев) исполнила песню Магомаева «Благодарю тебя».

Клава Кока сказала, что гордится всеми, кто принимал участие в записи.

«Не смогла договорить, снова ком в горле... Сил всем нам! И давайте держаться вместе. Музыка лечит», — объявила она в соцсетях.

Певица Mona (Татьяна Милушкова), которая вместе с Пресняковым и группой «Три дня дождя» исполнила советский хит «Луч солнца золотого», поблагодарила за возможность присоединиться к записи.

«Хочу сказать огромное спасибо всем, кто дал возможность прикоснуться к этому, спеть одну из моих любимых песен детства Муслима Магомаева, чье имя носил зал „Крокус Сити Холл“. <...> Спасибо, что слушаете, поддерживаете, будьте со своими близкими. Мы скорбим до сих пор», — обратилась Mona к своим поклонникам.

Владимир Пресняков объявил, что трагедия в «Крокусе» объединила всех.

«Террористы и организаторы этого чудовищного преступления хотели нас разъединить, но вышло ровно обратное. Вся страна сейчас с близкими погибших, пострадавших и их родными», — объявил он.

Люся Чеботина, которая вместе с HammAli исполнила песню «Ты моя мелодия», сказала, что не хочет подбирать слова, чтобы выразить скорбь из-за трагедии.

«Не хочется говорить пустых и шаблонных фраз. И лучшее, что я могу сейчас для вас делать, — это моя музыка. Это мой главный способ передавать эмоции, которые невозможно выразить простыми словами», — сказала певица.

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