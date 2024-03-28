Российские звезды записали альбом в помощь жертвам теракта в «Крокусе» Гагарина и Пресняков приняли участие в записи альбома в поддержку жертв теракта

Фото: Alexandr Yakovlev/Russian Look/Global look Press

Муслим Магомаев

Российские звезды записали альбом с песнями Муслима Магомаева в помощь жертвам теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщила пресс-служба VK. Все доходы от прослушиваний направят пострадавшим в трагедии. Участие в записи альбома под названием «Голос мой услышь» приняли Валерия, Полина Гагарина, Владимир Пресняков, Стас Михайлов, Ваня Дмитриенко и другие артисты.

Альбом получил название «Голос мой услышь». В нем 12 песен Муслима Магомаева, которые записали российские исполнители. Все доходы от стриминга и прослушивания песен будут направлены пострадавшим от теракта 22 марта в «Крокус Сити Холле», который носит имя великого певца Муслима Магомаева, — сказано в сообщении.

В записи альбома также участвовал актер Федор Бондарчук, который читал стихотворение. Артисты разных поколений исполнили великие песни Магомаева, сохранив при этом их мелодию. Создатели альбома использовали различные аранжировки, в частности симфонический оркестр, городской романс и современное звучание.

Ранее певец SHAMAN выпустил песню в день общенационального траура по погибшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Композиция получила название «Реквием 22.03.24». По словам артиста, он написал песню на следующий день после трагедии, чтобы почтить память жертв.