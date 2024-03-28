Сериал Германики о домашнем насилии, драма с Яценко: что смотреть на неделе

Фото: KION

Кадр из фильма «Обоюдное согласие»

На новой прокатной неделе в кинотеатрах выходят психологический детектив «Материнский инстинкт» с Энн Хэтэуэй и Джессикой Честейн, драма «Ненормальный» с Александром Яценко и «Сказки Гофмана» с Екатериной Вилковой. На платформах можно будет посмотреть мини-сериал «Джентльмен в Москве» с Юэном Макгрегором и второй сезон драмы Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие». Каждый четверг NEWS.ru рассказывает о главных премьерах недели.

«Материнский инстинкт»

Премьера: 28 марта

Где смотреть: в кинотеатрах

В ролях: Энн Хэтэуэй, Джессика Честейн, Джош Чарльз, Каролин Лагерфельт, Андерс Даниельсен Лье.

Зачем смотреть: психологический детектив в стиле сериала «Отчаянные домохозяйки» с массой трагедий в декорациях начала 1960-‍х.

В центре сюжета — домохозяйки Элис (Джессика Честейн) и Селин (Энн Хэтэуэй). Они живут рядом друг с другом в роскошных домах. У каждой есть успешный муж и сын. Но неожиданная трагедия превращает жизнь главных героинь в кошмар. Их отношения ухудшаются из-за взаимных подозрений.

«Материнский инстинкт» — это ремейк одноименного французского фильма 2018 года Оливье Массе-Депасса, который, в свою очередь, основан на одноименном романе Барбары Абель. Американский ремейк стал режиссерским дебютом знаменитого французского оператора Бенуа Деломма. Его прославил фильм «Аромат зеленой папайи» Чан Ань Хунга (1993).

«Ненормальный»

Премьера: 28 марта

Где смотреть: в кинотеатрах

В ролях: Александр Яценко, Надежда Маркина, Илья Маланин, Илларион Маров, Петр Ануров, Елисей Свеженцев.

Зачем смотреть: драма о жизни мальчика с редкой болезнью, которого ненадолго исцеляет музыка.

Картина рассказывает о судьбе восьмилетнего мальчика Коли (Елисей Свеженцев), которому диагностировали редкое генетическое заболевание. Единственным, что облегчало его состояние, была музыка. Врачи и мама мальчика давно смирились с недугом сына и перестали верить в возможность исцеления. Тогда родители наняли для сына педагога (Александр Яценко) и вскоре увидели, как музыка положительно влияет на состояние Коли.

Таким образом, к 15 годам мальчик добился потрясающих успехов в игре на пианино. Любовь к творчеству и уникальная техника дали юноше не только возможность радоваться простым мелочам, ходить на свидания и наслаждаться жизнью, но и заявить о себе на весь мир. Теперь его ждет престижный конкурс пианистов в Китае.

Фильм основан на реальной истории.

«Сказки Гофмана»

Премьера: 28 марта

Где смотреть: в кинотеатрах

В ролях: Екатерина Вилкова, Максим Стоянов, Евгений Цыганов, Алексей Гуськов, Ксения Кутепова, Наргис Абдуллаева.

Зачем смотреть: режиссерский дебют в игровом кино Тинатин Баркалаи о неприметной москвичке.

В центре событий — неприметная москвичка Надежда Страхова (Екатерина Вилкова). Она вышла замуж за Виталика (Максим Стоянов), который расписался с ней только из-за столичной прописки и типовой хрущевки на окраине. Главная героиня трудится сразу на двух работах: по утрам — в районной библиотеке, вечером — в театральном гардеробе. Но однажды ее жизнь резко меняется. Хозяин очередного пальто Гарик (Евгений Цыганов) обращает внимание на красивые руки гардеробщицы и неожиданно открывает перед ней сказочный мир кино и рекламы.

Тинатин Баркалая вдохновлялась знаменитой картиной Жана-Пьера Жёне «Амели». Поэтому зритель заметит присутствие красного и зеленого всех оттенков в нарядах героев и в интерьерах. Фильм учит быть смелым и выходить за рамки привычного.

«Джентльмен в Москве»

Премьера: 29 марта

Где смотреть: Paramount+

В ролях: Юэн Макгрегор, Мэри Элизабет Уинстэд, Алекса Гудолл, Лиа Харви, Джонни Харрис, Пол Риди, Анастасия Хилль, Бьёрн Хлинюр Харальдссон.

Зачем смотреть: экранизация одноименного романа Амора Таулза с Юэном Макгрегором в роли русского графа.

По сюжету после Октябрьской революции в России граф Александр Ростов (Юэн Макгрегор) теряет все свое состояние и превращается из аристократа в нищего. Советская власть арестовывает его и отправляет в крайне необычную ссылку — на чердак отеля «Метрополь», который запрещено покидать. Граф вынужден приспосабливаться к новым условиям и выживать.

«По мере того как проходят годы и за дверями отеля разворачиваются одни из самых бурных десятилетий в истории России, стесненные обстоятельства Ростова открывают ему доступ в гораздо более широкий мир эмоциональных открытий. Строя новую жизнь в стенах отеля, он открывает истинную ценность дружбы, семьи и любви», — пояснили в описании трейлера предстоящего шоу.

В проекте есть элементы комедии, и его создатели показывают временной промежуток в 30 лет начиная с 1922 года и до смерти Иосифа Сталина в 1953 году. Всего отснято восемь эпизодов.

«Обоюдное согласие»

Премьера: 1 апреля

Где смотреть: «Кион»

В ролях: Глафира Тарханова, Диана Арбенина, Елена Ханга, Глеб Пускепалис, Максим Ползиков, Мария Михалкова-Кончаловская, Илана Юрьева, Владимир Славский.

Зачем смотреть: продолжение истории о насилии и абьюзе от режиссера Валерии Гай Германики.

Второй сезон российского детективно-драматического сериала Валерии Гай Германики об абьюзивных отношениях и насилии в семье. Первая часть вошла в список самых популярных проектов в линейке Kion Originals в 2022 году.

В фильме поднимается проблема многолетних абьюзивных отношений в семье, которые убивают в прямом и переносном смысле слова. Большинство женщин стесняются и боятся говорить о происходящем у них дома, тем самым покрывая потенциальных преступников.

В новом сезоне следователь Анна и правозащитница Ида расследуют убийство Григория Венишева, успешного предпринимателя, семьянина и многодетного отца. Следствие подозревает в убийстве жену Григория Марину. В ходе детального расследования выясняется, что в семье, которую все считали счастливой, постоянно применялось насилие. Покойный Венишев был настоящим тираном и держал родственников в страхе. Теперь Анна и Ида должны узнать, кто на самом деле убил Григория и почему хотят подставить Марину.

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