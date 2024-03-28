В Турции переснимут «Холопа»: кого сыграет Серкан Болат, сюжет, актеры

Фото: Philippe Farjon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Керем Бюрсин

В Турции решили снять ремейк одной из самых кассовых российских комедий «Холоп». Какую роль в фильме сыграет звезда «Постучись в мою дверь» Керем Бюрсин, запомнившийся зрительницам как Серкан Болат, о чем будет картина, какие еще актеры в ней снялись?

О чем будет турецкий «Холоп»

Кресло постановщика турецкой адаптации занял один из самых известных и именитых режиссеров страны Онур Унул. Сюжет киноленты будет разворачиваться вокруг избалованного наследника Мете, который живет в крупнейшем городе Турции Стамбуле. Молодой человек окажется на «перевоспитании» в османском городе XVI века, откуда отправится в морское путешествие и где столкнется с пиратами.

Ожидается, что картина отчасти будет повторять сюжет одной из самых успешных картин российского режиссера Клима Шипенко. По словам продюсера Yellow, Black and White Жанны Шахшаевой, права на ремейк проданы более чем в 10 стран мира и уже созданы монгольские и французские версии отечественной комедии.

«Появление новых адаптаций нашего фильма — высокая оценка со стороны зарубежных коллег. Я рад, что „Холоп“ продолжает путешествовать по миру», — сказал режиссер фильмов «Холоп» и «Холоп-2».

Съемки должны начаться летом 2024 года. Для создания исторической атмосферы зрителям представят те же локации, что они видели в мелодраматических сериалах «Великолепный век» и «Воскресший Эртугрул».

За производство фильма отвечают турецкая кинокомпания Kunay Film и российская студия Yellow, Black and White. Последняя также работала над созданием оригинальных фильмов «Холоп» и «Холоп-2» с Милошем Биковичем и Аглаей Тарасовой. Общие сборы обеих частей в российском прокате составляют 6,9 млрд рублей, их посмотрели 21 млн зрителей. «Холоп» и «Холоп-2» входят в топ-5 по кассовым сборам в кинотеатрах России.

«Мы ожидаем, что в Турции „Холоп“ тоже станет народным хитом и полюбится зрителю. Сценарий нашей версии претерпел ряд изменений, у нас другая историческая эпоха, морские сцены, пираты и самое главное — шикарный каст из турецких звезд во главе с Керемом Бюрсином. Мы также надеемся, что турецкая версия фильма найдет своего зрителя и в России» — рассказала генеральный продюсер Kunay Film Карина Миа Сатлыкова.

Керем Бюрсин, которого ошибочно называют именем персонажа из «Постучись в мою дверь» — Серканом Болатом, примерит на себя образ избалованного наследника.

Фото: Централ Партнершип Кадр из фильма «Холоп-2»

Ждут ли в России фильм «Холоп в Турции»

Жители России позитивно отреагировали на анонс съемок турецкого ремейка российской комедии. Пользователи Сети ожидают, что картина получится более масштабной и увлекательной.

«Почему-то уверена, что их версия будет гораздо интереснее и масштабнее. Надеюсь, получится круто. Сама задумка хорошая, просто воплощение немного подвело», — отметила одна из пользовательниц.

«Ну, по большому счету сам сюжет (формат) совсем не новый. Истории о том, как человек волею случая (чуда или интриги) неожиданно для себя резко меняет социальный статус, и о связанных с этим психологических переживаниях с последующим „личностным ростом“, в мировой литературе представлены в достаточном количестве».

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