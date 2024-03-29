«Ненавижу митинги и люблю Россию»: как живет ведущий «Решалы» Влад Чижов

Фото: Социальные сети

Влад Чижов

Телеведущий Влад Чижов прославился благодаря программе «Решала». Что известно о его личной жизни, в каких еще шоу он работает?

Чем известен Чижов

Влад Чижов родился 9 декабря 1971 года в Саратове. По данным СМИ, после окончания вуза он работал в органах внутренних дел.

Чижов прославился, когда начал вести свой блог в соцсетях. К нему обращались многочисленные знакомые с просьбами о помощи.

В 2017 году он стал ведущим проекта «Решала», выходящего на канале «Че». В рамках шоу он рассказывает и показывает, как противостоять мошенникам. В 2018 году передача получила премию ТЭФИ.

«Трудно сказать, что мой блог вырос в „Решалу“. Скорее наоборот: появился проект „Решала“, и количество подписчиков личной странички увеличилось в десятки раз. Так что это реалити дало толчок приросту подписчиков. Причем они весьма замотивированные, так как многие сами испытали подобные проблемы, другие опасаются, что станут жертвами мошенников, поэтому читаемость постов очень высокая», — объяснял телеведущий.

Фото: Социальные сети Влад Чижов

В интервью Чижов признавался, что в 1990-е ему приходилось много общаться с людьми из криминального мира и решать проблемы, связанные с обманщиками. По его словам, он «насквозь видит» мошенников и может вычислить их за считанные секунды.

«У меня на шоу нет блата. Все обращения поступают через мой блог. Или можно заполнить специальную форму на страничке программы», — рассказывал телеведущий.

В 2019 году стартовала передача Чижова «Остановите Витю!», посвященная борцам за справедливость. Проект выходил на телеканале «Че» до 2020 года.

С октября по декабрь 2020 года Чижов вел программу «Гражданская оборона» на Первом канале.

В 2021 году телеведущий принял участие в шоу «Форт Боярд» на канале СТС.

«Как я неоднократно говорил в своем телепроекте „Решала“, мир несправедлив и людям выпадает огромное количество испытаний, но как-то все переживается», — делился Чижов.

Подробности личной жизни телеведущий не раскрывает. По данным некоторых СМИ, он был женат, воспитывает сына.

Что известно об избиении Чижова

В 2018 году трое неизвестных напали на Влада Чижова, когда он вместе с подругой возвращался со съемок. Черный внедорожник перекрыл машине телеведущего движение. Между Чижовым и вышедшим из машины мужчиной произошла драка.

В результате Чижов получил травму ключицы. Также злоумышленники разбили лобовое стекло его транспортного средства.

Происходившее на камеру сняла спутница пострадавшего. Помимо этого, нападение зафиксировал видеорегистратор, установленный в автомобиле Чижова.

Телеведущий заявил, что «знает этих уродов».

«Мы еще пообщаемся. Жалею только, что я был не один», — комментировал Чижов.

Фото: Социальные сети Влад Чижов

Что Чижов говорил о митингах

В 2020 году в интервью на YouTube-канале «Че» Влад Чижов заявил, что «отвратительно относится к митингам».

«Я отвратительно отношусь к митингам. Я считаю, что все митинги последние лет 15-20 — это чисто заказные игры. Раньше люди ходили на митинги и знали, что они требовали. Сейчас такие мероприятия искусственно созданы, для того чтобы „раскачать“ властные структуры, структуры МВД, чтобы людям неспокойно жилось. Наверное, у этих процессов есть заказчики», — прокомментировал он.

Что Чижов говорил о политике

Влад Чижов говорил, что по политическому укладу и образу жизни ему ближе всего его родная страна — Россия.

«Моя родная страна Россия мне ближе всего. Мы в интервью упомянули Вьетнам. Это сильная страна. И лучшее, что там есть, дала ей наша родина — СССР. Я про медицину, милицию, государственное образование. А самое худшее им дали капиталисты — французы, американцы и португальцы», — высказывался телеведущий.

Как Чижов переболел коронавирусом

Влад Чижов переболел COVID-19 в 2020 году. В соцсетях он рассказал, что у него практически не было симптомов, кроме потери обоняния и вкуса. Тогда телеведущий решил проверить легкие, и компьютерная томография показала, что у него обширное поражение дыхательной системы.

«Я переболел коронавирусом. У меня практически не было симптомов, но ужас этого заболевания в том, что если бы я не проявил некую настойчивость, то у меня были бы серьезные проблемы. Сначала у меня поднялась температура, пропали обоняние и вкус. Но буквально через день температура прошла, и я стал чувствовать себя хорошо. Но я проявил дотошность — сделал КТ легких, которая показала, что у меня обширное вирусное поражение легких. Все лечение я проходил дома, делал процедуры и в итоге восстановил легкие», — вспоминал Чижов.

Он подчеркнул, что людям стоит относиться к возможным рискам заражения COVID-19 максимально серьезно.

«Я отнесся к заболеванию очень серьезно, соблюдал самоизоляцию, принимал все лекарства, которые прописывали врачи, и недавно я был официально выписан и продолжил свою работу», — добавил телеведущий.

Чем сейчас занимается Чижов

Влад Чижов продолжает вести программу «Решала» на телеканале «Че».

Также он работает в проектах канала «Охотники» и «Притворщики».

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