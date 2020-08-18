Ведущий шоу «Решала» Влад Чижов переболел COVID-19

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Ведущий проекта «Решала» Влад Чижов рассказал своим поклонником, что перенёс новую коронавирусную инфекцию.

Звезда телеканала «ЧЕ!» почувствовал недомогание. На первый взгляд ничего серьёзного у него не было.

Сначала у меня поднялась температура, пропали обоняние и вкус. Но буквально через день температура прошла и я стал чувствовать себя хорошо. Но я проявил дотошность — сделал КТ лёгких, которая показала, что у меня обширное вирусное поражение лёгких, — цитирует «Экспресс газета» слова артиста.

По его словам, лечение, которое прописали врачи, помогло. Это помогло быстро вернуться к нормальной жизни. Теперь он советует всем жителям России серьёзнее относиться к своему здоровью.

Как ранее писал NEWS.ru, глава Российского императорского дома Романовых княгиня Мария Владимировна переболела коронавирусной инфекцией. Руководитель её канцелярии Александр Закатов, «в конце марта великая княгиня в течение нескольких дней испытывала лёгкое недомогание, сходное с признаками обычного сезонного ОРВИ. После прохождения тестирования было установлено, что это был перенесённый коронавирус».