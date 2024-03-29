Что известно о сыне владельца «Крокуса» Эмине Агаларове, какой бизнес в РФ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эмин Агаларов

Народный артист Азербайджана, предприниматель Эмин Агаларов — сын владельца «Крокус Сити Холла» Араза Агаларова. Чем он известен, как помог пострадавшим во время теракта?

Чем известен Агаларов

Эмин Алагаров родился 12 декабря 1979 года в Баку. Его отец — Араз Агаларов, предприниматель и владелец холдинга Crocus Group, неоднократно входил в рейтинг 200 богатейших людей России по версии Forbes. Дружил с Муслимом Магомаевым. В честь него построил «Крокус Сити Холл».

Летом 2023 года Агаларов-младший рассказывал в интервью Starhit, что его мать предпринимательница Ирина Агаларова живет в США. У певца также есть младшая сестра Шейла Агаларова, которая с детства живет в Америке, ведет бизнес вместе с мамой.

Когда Эмину Агаларову было три года, семья переехала в Москву. Потом он какое-то время учился в Швейцарии. С 1994 по 2001 год исполнитель жил в США.

В Америке Агаларов окончил Marymount Manhattan College в Нью-Йорке по специальности «бизнес-менеджмент в области финансов». В 2001 году он вернулся в Москву.

Свой первый музыкальный альбом Still Агаларов выпустил в 2006 году. Первую пластику на русском языке «На краю» он представил в 2013 году.

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Эмин Агаларов

За свою карьеру певец выпустил множество композиций и клипов. На его счету — дуэты с Григорием Лепсом, Ани Лорак, Любовью Успенской, Jony и другими знаменитостями.

Что известно о бизнес-проектах Агаларова

В 2001 году Эмин Агаларов начал работать в семейном бизнесе. В 2014 году он занял должность первого вице-президента Сrocus Group. В его управлении находились торгово-развлекательные комплексы VEGAS, «Крокус Сити Молл», концертные залы, fashion-ретейл, ресторанный холдинг, медиапроекты и т.д.

В 2016 году Агаларов совместно с Григорием Лепсом и Сергеем Кожевниковым основал музыкальный фестиваль «Жара», который прошел в Баку. В ежегодном мероприятии принимают участие артисты из России и стран СНГ.

В июле 2019 года Агаларов купил журнал «ОК!».

В мае 2023 года артист покинул Crocus Group. Он объяснил, что принял данное решение из-за большого количества собственных проектов.

«Мы поговорили с отцом и приняли совместное решение, что мои обязанности будут распределены между ведущими топ-менеджерами компании», — рассказывал бизнесмен РИА Новости.

После ухода Агаларов сосредоточился на развитии своей компании Agalarov Development, в структуру которой входят торгово-сервисный комплекс Estate Mall, поп-ап-маркет Boxcity, морской курорт Sеа Breeze Resort & Residences рядом с Баку, а также рестораны, сеть фитнес-клубов и другие проекты.

Что известно о личной жизни Агаларова

В 2006 году Эмин Агаларов женился на дочери президента Азербайджана Ильхама Алиева Лейле. В 2008 году у супругов родились мальчики-близнецы Али и Микаил. В 2015 году Агаларов и Алиева развелись.

«Мы с Лейлой развелись по обоюдному желанию, у нас просто не получилась семья в полном смысле этого слова. Никто из нас не предавал другого, не обижал, мы вообще не сделали ничего плохого друг другу», — делился певец с HELLO.

После развода Алиева удочерила девочку Амину, которая родилась в 2014 году. Агаларов, сохранивший теплые отношения с бывшей женой, регулярно общается с Аминой и называет своей дочерью.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Эмин Агаларов с женой, дочерью президента Азербайджана Лейлой Алиевой (развелись в 2015 году)

В 2018 году исполнитель женился на модели Алене Гавриловой. В том же году у пары родилась дочь Афина.

В 2020 году Агаларов сообщил о разводе с супругой, однако в 2021 году его вновь стали замечать в компании модели. Спустя год в интервью журналисту Надежде Стрелец артист подтвердил, что они с Гавриловой снова вместе.

«В пандемию мы расстались. Потом понял, что я идиот, и надо все исправлять. И мы снова вместе. Я очень рад, что все получилось», — прокомментировал Агаларов.

Что Агаларов говорил о теракте в «Крокусе»

Вечером 22 марта Эмин Агаларов вместе с отцом Аразом Агаларовым, владельцем концертного зала, прибыл к месту трагедии, где в тот момент бушевал пожар и осуществлялась эвакуация раненых. Почти сразу певец в соцсетях выразил соболезнования погибшим и пострадавшим.

«Выражаю глубочайшие соболезнования семьям погибших в связи с ужасными событиями в „Крокус Сити Холле“. Этот теракт — страшная трагедия для всех, он коснулся лично меня и моей семьи. Нет слов, чтобы передать всю скорбь», — написал он.

Также известно, что Агаларовы направили 100 млн рублей пострадавшим в теракте.

24 марта в компании «Крокус Интернешнл» сообщили, что концертный зал будет восстановлен. Спустя пару дней Агаларов-младший заявил РБК, что пока рано говорить об этом точно.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Наверное, преждевременно говорить, будет ли восстановлен „Крокус Холл“ в том виде, в котором он был. Я думаю, что решение, которое будет принимать мой отец. Он будет принимать [решение], естественно, опираясь на общее мнение страны по этому поводу, правительство нам тоже даст видение, как нам действовать дальше», — объяснил Эмин Агаларов.

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