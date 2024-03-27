Названа сумма пожертвований семьи Агаларовых пострадавшим при теракте Эмин Агаларов и его отец направили 100 млн рублей раненным в теракте в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Акция памяти жертв теракта в подмосковном «Крокус сити холле»

Владелец Crocus Group Араз Агаларов и его сын — бизнесмен и певец Эмин Агаларов — направили 100 млн рублей на помощь пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле», сообщила пресс-служба компании. Средства пойдут на адресную поддержку семей зрителей и сотрудников концертного зала, а именно лечение, восстановление, реабилитацию и другие нужды.

Компания Crocus Group и Фонд Муслима Магомаева окажут помощь пострадавшим в чудовищном теракте в Crocus City Hall. Первые пожертвования на общую сумму 100 млн рублей сделали президент Crocus Group Араз Агаларов и его сын Эмин, президент Agalarov Development, — сказано в сообщении.

Фонд Муслима Магомаева, имя которого носил «Крокус Сити Холл», открыл сбор средств для помощи семьям пострадавших в трагедии 22 марта. Представители компании уточнили, что многие партнеры фирмы, а также выступавшие в концертном зале артисты выразили желание внести свой вклад.

Ранее телеведущая Ксения Собчак заявила, что возьмет на себя расходы на образование детей, чьи родители погибли во время теракта в «Крокус Сити Холле». По ее словам, она уже перечислила 1,5 млн рублей семьям погибших. Собчак подчеркнула, что оплатит репетиторов, обучение в школах и университетах четырем сиротам.