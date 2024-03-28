Агаларов объяснил, от чего зависит восстановление «Крокуса» после теракта Эмин Агаларов: восстановление «Крокуса» зависит от мнения Путина и общества

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эмин Агаларов

Сын владельца «Крокус Сити Холла» певец Эмин Агаларов заявил, что пока нет окончательного решения по восстановлению концертного зала после теракта и сильного пожара. Он подчеркнул в эфире телеканала «Россия 24», что это будет зависеть от мнения властей страны и самих россиян.

Пока нет окончательного решения по восстановлению «Крокус Сити Холла», ориентируемся на мнение [президента РФ Владимира] Путина, губернатора [Подмосковья Андрея Воробьева] и общественности, — сказал он.

Как пояснил Агаларов, страховка покроет лишь 1/40 суммы ущерба от теракта. При этом на строительство подобного «Крокусу» концертного зала потребуется минимум $150 млн, добавил он.

Ранее за восстановление «Крокус Сити Холла», где 22 марта произошел теракт с последующим мощным пожаром, высказался певец Артем Качер. Он назвал концертный зал домом для многих артистов и местом, которое связано с переживаниями, радостью и волнениями. Вместе с этим певец добавил, что у здания необходимо установить мемориал, куда люди могли бы всегда приходить, помнить и чтить тех, кто погиб.

Замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов предположил, что восстановление «Крокуса» возможно при условии возведения мемориального центра. По его словам, таким образом поступили с аэропортом в Сочи, где потерпел крушение самолет в 2016 году.

В свою очередь депутат Госдумы Елена Драпеко предложила разбить на месте «Крокус Сити Холла» сквер или построить храм. По ее словам, это должно стать местом траура, а не «увеселительным заведением».