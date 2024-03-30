Тайная свадьба, театр, фильм о Донбассе: где сейчас актер Алексей Вертков

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Алексей Вертков

Заслуженный артист России Алексей Вертков известен по ролям Рыжова в сериале «Десантура», Антона Каменева из «Инквизитора», Хомы Брута из фильма «Гоголь. Вий». Чем сейчас занимается актер, какие последние новости выходили о нем?

Чем известен Алексей Вертков

Актер родился 31 марта 1982 года в Новосибирске. Он окончил местное театральное училище, после чего переехал в Москву, где поступил в ГИТИС. На последнем курсе обучения Вертков был принят в труппу «Студии театрального искусства». Он получал главные роли и за игру в спектакле «Москва — Петушки» был награжден премиями: «Хрустальную Турандот», премию Станиславского и «Золотую маску».

В кино Алексей Вертков начинал сниматься с эпизодических ролей. Первую популярность ему принесли картины «Десантура» и «Палата № 6». Артист работал с Елизаветой Боярской в фильме «Анна Каренина. История Вронского» и Чулпан Хаматовой в драме «Элизиум».

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press Алексей Вертков в спектакле «Му-Му» в постановке Дмитрия Крымова

Позднее актер также появился в продолжении ленты «Утомленные солнцем» и фильмах «Решение о ликвидации», «Доктор Лиза», «Калашников», «Перевал Дятлова», «Хороший человек» и других. Всего в его фильмографии около 70 работ. Вертков также снимался в фильме «Белый тигр» и прокомментировал свое отношение к одноименной метафоре об отношении войны и мира.

«Отвечу словами Булгакова, замечательно он говорит: „Что бы делало твое добро, если бы не существовало зла. И как бы Земля выглядела, если бы тени не было“. Конечно, хочется, чтобы добра больше было. <...> Чтобы добро, конечно, преобладало. Зло, оно, ну так устроен этот мир, оно никуда не денется, наверное», — сказал актер в программе «Белая студия».

Что известно о личной жизни Алексея Верткова

На съемках фильма «До свидания, мама!» в 2014 году актер познакомился с актрисой Александрой Ребенок. Спустя два года пара тайно сыграла свадьбу. В 2017 году у артистов родился сын Иван. В августе 2020 года в семье произошло пополнение — на свет появилась дочь Вера. По словам артиста, супруга настаивала на скором рождении второго ребенка.

«Я, в принципе, тоже хотел еще детей, но не думал об этом постоянно. А вот почему Саша так нервничала, могу только догадываться. Возможно, она хотела, чтобы между детьми была такая же разница, как у неё с младшим братом, — четыре года. У нас между детьми разница в три года, и это прекрасно. Ваня достаточно самостоятельный и в чем-то может помочь маме. И проявляет трогательную заботу о Верочке, — рассказал он «Царьграду».

В программе «Когда все дома» Вертков рассказал, что у него также есть ребенок от прошлых отношений. Его старший сын Тимофей живет в Москве вместе с матерью. По словам актера, наследники от разных браков хорошо общаются между собой.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press Алексей Вертков

Чем сейчас занимается Алексей Вертков

Алексей Вертков в 41 год служит в Студии театрального искусства. Он занят в постановках культурного учреждения, а также играет в антрепризах. Актер активно снимаемся в кино. В прошлом году с ним на экраны вышли ленты «Первая любовь», «Госпожа», «Хитровка. Знак четырех».

Также Вертков снялся в военной драме «Ополченский роман», которая рассказывает о нынешних событиях в Донбассе. События сериала происходят в Луганской области 2014 года, однако картину снимали в Калуге.

Артист вместе с семьей живет в Москве. По словам Верткова, несколько лет назад им удалось решить квартирный вопрос, но не без помощи ипотеки.

Читайте также:

Последние новости шоу-бизнеса 30 марта: Киркоров, SHAMAN, Ивлеева, Лолита

«Не хочу говорить об СВО в данный момент»: как живет юморист Гарик Харламов

«Ненавижу митинги и люблю Россию»: как живет ведущий «Решалы» Влад Чижов