«Не хочу говорить об СВО в данный момент»: как живет юморист Гарик Харламов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Гарик Харламов

Юморист Гарик Харламов прославился благодаря участию в шоу Comedy Club. Как он живет сейчас, чем занимается, что известно о личной жизни артиста, какие новости выходили о комике?

Чем известен Харламов

Игорь (Гарик) Харламов родился 28 февраля 1981 года в Москве. Сначала родители дали ему имя Андрей, но через несколько месяцев сменили его на Игорь в память об умершем дедушке мальчика. Гариком его стали называть одноклассники еще в начальной школе.

Родители Харламова развелись, когда он был подростком. Тогда его отец уехал в США и забрал мальчика с собой, но после нескольких лет жизни и учебы в Америке будущий артист решил вернуться в Москву. Он поступил в Государственный университет управления и во время учебы начал играть в КВН: был участником команд «Сборная Москвы „МАМИ“» и «Незолотая молодежь».

В 2004 году Харламов начал работать на телевидении. Он вел несколько программ на МУЗ-ТВ и ТНТ, также был участником юмористического шоу «В субботу вечером» на СТС.

Артист прославился в 2005 году благодаря участию в передаче Comedy Club на ТНТ.

Также Харламов снимается в кино. Он играл в картинах «Подари мне счастье», «Тронутые», «Самый лучший фильм», «Артефакт», «С новым годом, мамы!», «30 свиданий», «Призрак Опера», «Эдуард Суровый. Слезы Брайтона», «Гусар» и других.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Гарик Харламов и Тимур Батрутдинов

Что известно о личной жизни Харламова

На протяжении трех лет Гарик Харламов встречался с певицей Светланой Светиковой. Отношения артистов шли к помолвке, однако родители Светиковой выступили против.

«Я встретила другого парня и решила за него схватиться как за спасательный жилет. Я сильно страдала, я ушла любя. Это было страшно. Мы сидели просто вдвоем и плакали, потому что знали, что у нас нет будущего», — рассказывала исполнительница.

В 2010 году Харламов женился на менеджере ночного клуба Юлии Лещенко. В 2013 году пара со скандалом развелась: девушка хотела оставить себе недвижимость комика в 23 млн рублей. По итогу ей достались 6 млн рублей и автомобиль.

Кроме того, Лещенко обвиняла в расставании актрису Кристину Асмус, которая стала следующей супругой Харламова.

«Существуем дальше: муж все время на съемках, а дома как выжатый лимон. И я его жалею, неудобно сказать: „Пойдем в ресторан“ или „Давай проведем ночь любви“. Но периодически мы мечтаем о сыне. Сейчас я понимаю: Гарик все еще пытался зачать со мной ребенка, а сам уже встречался с Кристиной Асмус! Где-то через месяц лежим рядом на кровати. Он закачивает фотки с телефона в компьютер. На экране мелькают его съемочные образы из шоу. И вдруг между его героями четырех- и пятидневной давности возникает лицо девушки: белые волосы, улыбка, вытаращенные глаза... Без грима я тогда и не узнала в ней Кристину Асмус», — вспоминала Лещенко.

Харламов женился на Асмус в 2013 году. В 2014 году у пары родилась дочь Анастасия. В 2020 году супруги развелись.

«У нас не было какого-то громкого прецедента перед разводом. Все произошло достаточно давно, когда мы с Кристиной поняли, что являемся совершенно разными людьми. Не знаю, как это объяснить. Со временем чувства ослабевают, все уходит, и ты понимаешь: вы из разных миров», — комментировал Харламов.

В 2021 году актриса Катерина Ковальчук вышла в свет с Харламовым, тем самым подтвердив роман. Артисты вместе работали в проекте «Гусар». Однако в 2024 шоумен заявил, что вновь одинок.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Кристина Асмус и Гарик Харламов

Почему Харламов уходил из Comedy Club

В 2022 году Гарик Харламов сообщил об уходе из Comedy Club. В качестве преемника он назвал комика Андрея Бебуришвили.

«Все, ребята! Было прекрасно провести с Пашей Волей эти годы „Комеди“, но пора уступать дорогу молодым! Бебур (комик Андрей Бебуришвили. — NEWS.ru), в добрый путь! А я наконец-то спать», — написал Харламов в соцсетях.

Позже выяснилось, что это был розыгрыш. Спустя две недели артист вернулся в программу.

Почему Харламов поругался с Гузеевой

Гарик Харламов длительное время обменивался в соцсетях претензиями и насмешками с актрисой и телеведущей Ларисой Гузеевой.

Харламов признавался, что после публикации поста с Гузеевой на него «поднялся какой-то неприятный вой». Эта реакция побудила его продолжать шутить о телеведущей.

«Я просто посвящаю эту историю Гарику Харламову. Потому что задолбал ты меня, ну просто задолбал», — заявляла Гузеева в программе «Давай поженимся».

Конфликт между артистами завершился в 2023 году, когда они вместе снялись в комедии «Теща».

«В первый день знакомства Лариса Андреевна сказала мне: „Я думала, ты меня ненавидишь“. Я же ответил: „Как я могу вас ненавидеть, если мы даже не знакомы“. Так и начали работать, было весело, а в итоге получился очень крутой эксперимент», — вспоминал Харламов.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Лариса Гузеева и Гарик Харламов

Что Харламов говорил об СВО и уехавших артистах

Гарик Харламов заявлял, что отъезд многих артистов из России после начала спецоперации — их личный выбор.

«Среди уехавших есть друзья мои. Например, Семен Слепаков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Это их личный выбор, мое мнение здесь вряд ли будет иметь какое-то значение. Я Сеню люблю, и он для меня остается другом — по моей истории жизненной, которая нас связывает. Это его позиция по поводу ситуации», — высказывался юморист «Абзацу».

На вопрос об отношении к спецоперации Харламов ответил, что не хочет говорить о политике.

«Я тот человек, который не хотел бы говорить о политике в данную секунду», — добавил комик.

Чем сейчас занимается Харламов

Гарик Харламов продолжает выступать в шоу Comedy Club.

Помимо этого, юморист активно снимается в кино. В 2023 году вышли картины «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия», «Великолепная пятерка» и «Теща» с его участием.

Читайте также:

«Ненавижу митинги и люблю Россию»: как живет ведущий «Решалы» Влад Чижов

Что известно о сыне владельца «Крокуса» Эмине Агаларове, какой бизнес в РФ

Составлен список российских артистов, которые извинялись перед украинцами