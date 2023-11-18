Гузеева против Харламова: причина конфликта, когда начался, помирились ли Гузеева призналась, что не хотела сниматься в фильме «Теща» из-за Харламова

Фото: Студия Красный Квадрат/Пресс- служба первого канала

Лариса Гузеева

Резидент Comedy Club Гарик Харламов и актриса Лариса Гузеева длительное время обменивались публичными претензиями и насмешками в адрес друг друга. Что стало причиной конфликта между артистами, в каких они отношениях они сейчас?

С чего начался конфликт Харламова и Гузеевой

Гарик Харламов с 2020 года регулярно публиковал в личном блоге в социальных сетях смонтированные по следам передачи «Давай поженимся!» ролики с Ларисой Гузеевой, которая является ведущей шоу.

Впервые он поделился с подписчиками видео неизвестного автора, в котором Гузеева матерно охарактеризовала мужчину, отправившего своего сына в интернат в возрасте шести лет. В ролике аудиодорожка со словами телеведущей была наложена на фрагмент из мультфильма «Простоквашино».

В интервью для YouTube-канала Данилы Поперечного Харламов признался, что после публикации поста «поднялся какой-то неприятный вой», а на него обрушилась волна критики. Такая реакция побудила его продолжить шутить о Ларисе Гузеевой, и он начал «бить в одну точку».

Так, он в шутку заявлял, что его девичья фамилия — Гузеев и что он в течение восьми лет тайно работал креативным продюсером программы по поиску потенциальных женихов и невест.

Как Гузеева ответила на шутки, почему Харламов извинился

Впервые Лариса Гузеева ответила на шутки Харламова в эфире передачи «Давай поженимся!», когда героиней эфира стала 33-летняя студентка медицинского колледжа Екатерина. Она вспомнила историю о том, как неудачно смешала квас и пиво и провела ночь с бывшим возлюбленным в попытках справиться с метеоризмом. По словам участницы, она считала, что газы выходят тихо.

«Я просто посвящаю эту историю Гарику Харламову. Потому что задолбал ты меня, ну просто задолбал», — заявила после оглашения истории Гузеева.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Гарик Харламов

Несмотря на комментарии в свой адрес, Гарик Харламов продолжил шутить над Гузеевой и программой «Давай поженимся!». На своем YouTube-канале «Ошуительное шоу» он заявил, что Первый канал обязан ему рейтингами передачи.

«До меня никто не знал о вашей передаче. Теперь вся молодежь знает про шоу „Давай поженимся!“. В общем, Лариса, я извиняюсь, если бы на что-то обиделись. Не было такого желания — обидеть вас. Мы вас очень любим», — сказал комик.

Какие сейчас отношения между Гузеевой и Харламовым

Конфликт между Ларисой Гузеевой и Гариком Харламовым разрешился во время совместных съемок артистов в комедии «Теща», где телеведущая сыграла мать семейства, а юморист — непутевого зятя.

«В первый день знакомства Лариса Андреевна сказала мне: „Я думала, ты меня ненавидишь“. Я же ответил: „Как я могу вас ненавидеть, если мы даже не знакомы“. Так и начали работать, было весело, а в итоге получился очень крутой эксперимент», — рассказал Харламов РБК Life.

Гузеева призналась в шоу «Кстати» во «Вконтакте», что изначально не хотела соглашаться на съемки в фильме из-за Гарика Харламова.

«У меня в жизни все хорошо. Для чего мне нужно работать с тем, кто меня ненавидит? Я мазохистка или с этого начинается моя карьера? Все, мне не надо! Он про меня такие вещи говорил!» — уточнила она.

Гузеева объяснила, что негативное мнение о комике подпитывали рассказы окружающих, которые регулярно обращали ее внимание на ролики и слова Гарика Харламова. Однако за время съемок фильма они стали настоящими друзьями и теперь отзываются друг о друге только в положительном ключе и не стесняются признаться друг другу в любви.

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