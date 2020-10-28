Харламов и Асмус официально развелись

https://static.news.ru/photo/256a165c-19bb-11eb-8f69-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Суд расторг 29 октября брак актрисы Кристины Асмус и комика Гарика Харламова, продолжавшийся с 2013 года.

Бракоразводный процесс продолжался четыре месяца, супругам давали время пересмотреть своё решение. По словам Харламова, их шестилетняя дочь Анастасия пока не знает о разводе родителей.

Всё произошло достаточно давно, когда мы с Кристиной поняли, что являемся совершенно разными людьми. Не знаю, как это объяснить. Со временем чувства ослабевают, — поделился Харламов в одном из интервью.

Теперь уже бывшие супруги ранее не раз говорили, что перед их разводом не было какого-то громкого прецедента, передаёт StarHit. По словам Гарика, друзья и коллеги восприняли новость о разводе с юмором. Сами Харламов и Асмус решили остаться друзьями ради их дочери.

Звёзды поженились в 2013 году. Тогда Асмус называли разлучницей, многие считали, что она буквально «увела» Харламова от бывшей жены Юлии Лещенко. Последняя позже рассказывала, что предательство мужа стало для неё большим ударом.

Ранее NEWS.ru писал о том, что юморист и звезда телеканала ТНТ Гарик Харламов на своей официальной странице в социальной сети предупредил подписчиков о мошенниках, которые проводят розыгрыш призов от его имени.