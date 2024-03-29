Певица Манижа в соцсетях заявила о «травле» граждан Таджикистана после теракта в «Крокус Сити Холле», ее поддержала Алла Пугачева и извинилась перед исполнительней. А кто еще из российских знаменитостей просил прощения у представителей других стран?
Почему Пугачева извинилась перед Манижей
Манижа со слезами на глазах сообщила, что в России после теракта якобы «усилились гонения на граждан Таджикистана и жителей Центральной Азии». Певица заявила, что убийцы не имеют национальности. По ее мнению, в любой ситуации нужно оставаться людьми.
«Я рада, что моя бабушка не проживает то, что происходит с нами и с миром. А еще я рада, что те последствия, которые обрушатся на таджиков и всех жителей Центральной Азии, не коснутся ее. А еще я рада, что она не видела ту зверскую ночь. И не видит, как в ответ на вопиющее зверство законом является публичная пытка», — сказала Манижа.
Под постом артистки оставила комментарий Алла Пугачева. Она попросила прощения у Манижи.
«Прости!!!» — написала Примадонна.
Манижа ответила Пугачевой, что «очень любит ее».
«Я Вас очень люблю, Алла Борисовна», — отреагировала певица.
При этом россияне негативно отнеслись к извинениям Примадонны. Они не поняли, за что и почему исполнительница попросила прощения у Манижи.
Кто из российских артистов извинялся перед украинцами
После начала спецоперации многие российские артисты осудили действия властей РФ и начали извиняться перед украинцами.
Актер Александр Паль высказался против СВО и попросил прощения у жителей Украины.
«Простите нас», — написал он в соцсетях.
По данным СМИ, изначально в публикации артиста был четкий адресат — украинцы. Однако позже Паль отредактировал пост.
Актер Алексей Панин извинялся перед украинцами за то, что он русский.
«Простите меня, украинцы, за то, что я русский», — говорил он.
Актер Александр Феклистов заявлял, что «испытывает невероятный стыд и позор в связи с тем, что случилось».
«Мы здесь в России испытываем... невероятный стыд и позор в связи тем, что случилось, но это все мелочи по сравнению с тем, что терпит сейчас Украина», — высказывался артист.
Рэпер Иван Дремин, более известный как Face, (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), в 2022 году на концерте в Варшаве встал на колени и извинился за спецоперацию. По его мнению, русский народ «недалекий и не понимает, что происходит». Также Face заявлял, что ему стыдно быть русским.
Народная артистка России Ксения Раппопорт признавалась, что испытывает стыд из-за проведения СВО.
«Мне очень стыдно и страшно. Я не хочу этого. И я не знаю, что я могу сейчас сделать, чтобы остановить этот ужас», — комментировала актриса.
Лидер группы «Ногу свело» Максим Покровский (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) извинялся за то, что ездил в Крым после 2014 года.
«В те моменты... я жил какой-то совершенно другой жизнью. Я совершал свои первые творческие шаги в Соединенных Штатах, у меня голова была где-то. Меня повезли — я поехал», — пояснил он.
Актриса Ирина Старшенбаум просила у жителей Украины прощения за «беспомощность» и то, что у нее нет возможности остановить спецоперацию.
«Как мы докатились до этого? Зачем тогда мы каждое 9 мая вспоминаем, сколько боли и потерь принесла нам война? Я не хочу в это верить. Мы не выбирали это», — жаловалась артистка.
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