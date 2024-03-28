Пугачева попросила прощения у уроженки Таджикистана после «Крокуса». Зачем?

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Алла Пугачева

Певица Алла Пугачева после теракта в «Крокус Сити Холле» попросила прощения у уроженки Таджикистана. Зачем она это сделала и кто та самая женщина, получившая извинения от Примадонны — в материале NEWS.ru.

Как Пугачева молчала после теракта в «Крокусе»

Продюсер Иосиф Пригожин ранее признался, что шокирован молчанием Аллы Пугачевой насчет теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Он напомнил, что Примадонна должна подавать пример и быть образцом. Кроме того, продюсер вспомнил прошлые заявления певицы о том, что она в России «одна такая».

«Я шокирован просто, и все, ничего не могу сказать. <...> Каждый несет ответственность сам. Вы вспомните все ее постулаты и все, что она говорила, — „живи спокойно, страна, я у тебя одна“. Ну Алла Борисовна, вы же у нас одна. Вы же для нас всегда были ориентиром, примером для всех. То есть при ее положении, при ее уровне популярности и уважения, который она снискала в нашей стране, мне кажется, это не совсем этично», — заявил Пригожин.

Фото: NEWS.ru Иосиф Пригожин

Продюсер добавил, что супруг Пугачевой Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) высказался о теракте и выразил соболезнования. Вместе с тем он отметил, что не считает необходимым превращать все публикации в соцсетях в панихиду.

Помимо этого, пользователи Instagram (деятельность в РФ запрещена) раскритиковали Аллу Пугачеву за молчание о теракте в зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. Они обратили внимание на тот факт, что певица ведет активную деятельность в соцсетях и часто комментирует различные события, а в этом случае ничего не говорила. При этом пользователи Сети также отметили, что о трагических событиях высказались все члены ее семьи, даже Максим Галкин.

Подписчики Пугачевой подчеркивают, что в соцсетях многие артисты выражают слова сочувствия родным пострадавших и погибших, а также анонсируют благотворительные акции. По их словам, террористическая атака не могла остаться без внимания со стороны певицы, но она почему-то предпочитала хранить молчание.

Признают ли Пугачеву иноагентом

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин сообщал, что в России началась процедура признания Аллы Пугачевой иностранным агентом. По его словам, наделить певицу соответствующим статусом Генпрокуратура просит Министерство юстиции РФ. Общественник отмечал, что аргументов в пользу такого решения несколько и о его правильности говорят отъезд Пугачевой в Израиль, ее «антироссийская позиция» и поддержка мужа Максима Галкина.

Фото: Стрингер/NEWS.ru Виталий Бородин

Позже Telegram-канал «Фонтанка SPB Online» написал, что Виталий Бородин отказался показывать ответ Генпрокуратуры о работе над признанием Аллы Пугачевой иноагентом. По данным канала, общественник заявил, что вся соответствующая информация находится в его Telegram-канале и является эксклюзивной.

«Вся информация — в моем Telegram-канале. Вот всё, что там есть. Это эксклюзив», — сказал Бородин.

Перед кем извинилась Пугачева после теракта в «Крокусе»

Российская певица уроженка Таджикистана Манижа назвала «зверской ночью» теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Артистка опубликовала видеообращение к подписчикам и вспомнила, как проводила детство у бабушки в Душанбе. Манижа выразила сожаление, что после трагедии в Красногорске многие уроженцы Таджикистана, по ее мнению, подвергаются гонениям из-за такой же национальности, как и у исполнителей теракта.

«Я рада, что она (бабушка Манижи. — NEWS.ru) не проживает то, что происходит с нами и с миром. А еще я рада, что те последствия, которые обрушатся на таджиков и всех жителей Центральной Азии, не коснутся ее. А еще я рада, что она не видела ту зверскую ночь. И не видит, как в ответ на вопиющее зверство законом является публичная пытка», — заявила Манижа со слезами на глазах.

Артистка добавила, что у убийц нет национальности. По словам Манижи, несмотря на «весь ужас и мрак», все обязаны оставаться людьми. Певица выразила благодарность тем, кто вселяет на это надежду.

После ее слов Алла Пугачева оставила комментарий под соответствующей публикацией участницы Евровидения-2021.

«Прости!!!» — написала Пугачева в ответ на это.

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