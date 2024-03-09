Извинения перед Украиной, протесты, драка: где сейчас актер Александр Паль

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Александр Паль

В декабре прошлого года состоялась премьера короткометражного фильма «Живые» с участием актера Александра Паля, который редко появляется на публике. Куда пропал артист, как он отреагировал на начало СВО, почему против него возбудили уголовное дело, что известно о личной жизни Паля?

Что за фильм «Живые» с Палем

5 декабря 2023 года в московском кинотеатре «Времена года» состоялась премьера короткометражного фильма «Живые» режиссера Даши Чаруши, снятого для благотворительного аукциона Action Светланы Бондарчук. 9 января картина вышла на цифровых площадках.

По сюжету в новогоднюю ночь вместе с гостями и членами семей в разных компаниях, празднующих наступление 1 января, появляются очень странные люди. Они так же радуются празднику, как и остальные, но выделяются из общей атмосферы. Вокруг них много внимания и веселья. Однако когда праздник подходит к концу, с этих персонажей начинают срывать одежду и выбрасывать. В финале демонстрируется выброшенная в окно елка как символ быстротечности жизни.

Одну из главных ролей в этой картине сыграл Паль. Также в фильме снялись Елизавета Ищенко, Роза Хайруллина, Евгения Фадеева и другие.

Где сейчас Паль

Актер продолжает сниматься в кино, но работы с ним выходят в прокат не так часто, как раньше. В 2022 году он сыграл в фильме «Каш», в 2023-м появился в сериале «Цикады». В скором времени ожидаются премьеры фильма «Бансу» и второго сезона сериала «Бихэппи» с Палем в главной роли.

Кроме того, 9 апреля в московском независимом театре «Пространство „Внутри“» пройдет спектакль «Заповедник» с участием Паля.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Александр Паль

Что Паль говорил об СВО

Актер публично не осуждал специальную военную операцию в интервью, однако публиковал на своей странице в социальной сети пост, который многие связали с событиями 24 февраля 2022 года. Как заявляет канал на «Дзене» «Закулисье», Паль посвятил сообщение жителям Украины, однако позднее отредактировал его.

«Простите нас», — гласит запись в соцсетях артиста.

По данным СМИ, изначально в этой публикации был четкий адресат — украинцы. Однако из-за возможных проблем в работе Паль отредактировал пост, писало «Закулисье».

Весной 2021 года Паля задержали за избиение хоккеиста Кевина Антипова. За умышленное причинение легкого вреда здоровью против артиста было возбуждено уголовное дело, однако спортсмен не стал выдвигать обвинений и сказал, что получил травмы из-за падения с высоты собственного роста.

Сам Паль пояснял, что конфликт произошел из-за того, что нетрезвый Антипов решил справить нужду рядом с его автомобилем.

В 2017 году актер был задержан полицией после участия в несанкционированном митинге в Москве. Позднее Паль в интервью заявил, что попал в толпу случайно, так как просто шел через Тверскую домой.

Спустя два года артист снова очутился в автозаке после незаконной акции протеста.

Что известно о личной жизни Паля

В 2012 году в СМИ появилась информация о романе актера с родной сестрой Ивана Янковского Елизаветой. Ходили слухи, что в ГИТИС из Школы-студии МХАТ девушка перевелась из-за возлюбленного.

Пара публиковала совместные снимки в соцсетях, но официально свои отношения не подтверждала.

В 2017 году СМИ писали, что артисты расстались. Однако через два года Янковскую заметили на поздравительном видео, сделанном в день рождения Паля. После этого поклонники пришли к выводу, что артисты по-прежнему встречаются.

Сейчас достоверно неизвестно, состоят ли Янковская и Паль в отношениях.

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