Народный артист России Филипп Киркоров процитировал Аллу Пугачеву во время выступления, а исполнитель Ярослав Дронов (SHAMAN) перечислит все деньги с концерта в Ессентуках на помощь жертвам «Крокуса». Какие еще последние новости российского шоу-бизнеса известны сегодня?
Какие последние новости известны о Киркорове
«Русское радио» провело марафон в поддержку пострадавших в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Концерт прошел 27 марта, открыл его Филипп Киркоров. Всего в нем приняло участие более 40 артистов.
Поп-король отметил, что открыть данное мероприятие — это большая ответственность в такой трагичный момент.
«Я как артист могу сегодня только петь. Петь о любви, о добре», — сказал он.
Также во время выступления Киркоров обратился к россиянам словами из песни народной артистки СССР Аллы Пугачевой.
«В нашей стране произошла большая беда, большая трагедия. Но жизни продолжается. Помянем тех, кого нет с нами, и будем думать о живых», — отметил певец.
Его фраза «Помянем тех, кого нет с нами, и будем думать о живых» является цитатой из репертуара Примадонны и упоминается в ее композиции «Скупимся на любовь».
Какие последние новости известны о SHAMAN
SHAMAN продолжает концертный тур по России. Его ближайшие выступления состоятся в Краснодаре (30, 31 марта), Ростове-на-Дону (2, 3, 4 апреля), Таганроге (6, 7 апреля), Уфе (20 апреля), Ижевске (22, 23 апреля), Набережных Челнах (25 апреля), Раменском (7 мая), Рязани (12 мая), Люберцах (13 мая), Чехове (15 мая), Кондопоге (24 мая), Мурманске (26 мая) и Архангельске (28 мая). Также у SHAMAN уже запланирован концерт на 2025 год — 9 марта он выступит в Москве.
27 марта музыкант дал первый концерт после теракта в «Крокусе». Мероприятие прошло в Ессентуках. Во время концерта SHAMAN заявил, что все полученные от выступления средства также будут направлены на помощь пострадавшим.
«Все мы одна семья. А в семье чужого горя не бывает. Мы должны все сплотиться и помочь», — сообщил он.
Ранее SHAMAN перевел 5 млн рублей в Российский Красный Крест.
Какие последние новости известны об Ивлеевой
Несколько дней назад блогера Анастасию Ивлееву заметили рядом со стихийным мемориалом напротив концертного зала «Крокус Сити Холл», в котором вечером 22 марта произошел теракт. На опубликованном в Сети видео заметно, как телеведущая возложила цветы в память о погибших.
Кроме того, она выразила соболезнования в соцсетях, отметив, что испытывает чувство беспомощности, когда думает о жертвах теракта.
Также известно, что московский клуб «Мутабор», в котором в конце декабря прошлого года состоялась «голая» вечеринка Ивлеевой, не возобновил деятельность, хотя истекли 90 суток назначенного судом запрета. Заведение было закрыто после скандального мероприятия, пишет РИА Новости.
Какие последние новости известны о Лолите
Концерт певицы Лолиты Милявской, который должен был состояться в Барнауле в ДК Мотостроителей 9 марта, отменили. Это произошло вскоре после того, как певица, попав в скандал из-за участия в «голой» вечеринке, вернулась на сцену. О причинах отмены не сообщается.
Также Лолита прокомментировала новость о том, что Аллу Пугачеву могут признать иноагентом. По ее мнению, такой статус не перечеркнет заслуги Примадонны.
«Не перечеркнет», — ответила Лолита на вопрос журналиста RTVI.
Читайте также:
Что известно о сыне владельца «Крокуса» Эмине Агаларове, какой бизнес в РФ
Куда пропал актер Сергей Русскин: чем сейчас занимается, есть ли жена, дети
«Не хочу говорить об СВО в данный момент»: как живет юморист Гарик Харламов