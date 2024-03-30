Последние новости шоу-бизнеса 30 марта: Киркоров, SHAMAN, Ивлеева, Лолита

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Народный артист России Филипп Киркоров процитировал Аллу Пугачеву во время выступления, а исполнитель Ярослав Дронов (SHAMAN) перечислит все деньги с концерта в Ессентуках на помощь жертвам «Крокуса». Какие еще последние новости российского шоу-бизнеса известны сегодня?

Какие последние новости известны о Киркорове

«Русское радио» провело марафон в поддержку пострадавших в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Концерт прошел 27 марта, открыл его Филипп Киркоров. Всего в нем приняло участие более 40 артистов.

Поп-король отметил, что открыть данное мероприятие — это большая ответственность в такой трагичный момент.

«Я как артист могу сегодня только петь. Петь о любви, о добре», — сказал он.

Также во время выступления Киркоров обратился к россиянам словами из песни народной артистки СССР Аллы Пугачевой.

«В нашей стране произошла большая беда, большая трагедия. Но жизни продолжается. Помянем тех, кого нет с нами, и будем думать о живых», — отметил певец.

Его фраза «Помянем тех, кого нет с нами, и будем думать о живых» является цитатой из репертуара Примадонны и упоминается в ее композиции «Скупимся на любовь».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

Какие последние новости известны о SHAMAN

SHAMAN продолжает концертный тур по России. Его ближайшие выступления состоятся в Краснодаре (30, 31 марта), Ростове-на-Дону (2, 3, 4 апреля), Таганроге (6, 7 апреля), Уфе (20 апреля), Ижевске (22, 23 апреля), Набережных Челнах (25 апреля), Раменском (7 мая), Рязани (12 мая), Люберцах (13 мая), Чехове (15 мая), Кондопоге (24 мая), Мурманске (26 мая) и Архангельске (28 мая). Также у SHAMAN уже запланирован концерт на 2025 год — 9 марта он выступит в Москве.

27 марта музыкант дал первый концерт после теракта в «Крокусе». Мероприятие прошло в Ессентуках. Во время концерта SHAMAN заявил, что все полученные от выступления средства также будут направлены на помощь пострадавшим.

«Все мы одна семья. А в семье чужого горя не бывает. Мы должны все сплотиться и помочь», — сообщил он.

Ранее SHAMAN перевел 5 млн рублей в Российский Красный Крест.

Какие последние новости известны об Ивлеевой

Несколько дней назад блогера Анастасию Ивлееву заметили рядом со стихийным мемориалом напротив концертного зала «Крокус Сити Холл», в котором вечером 22 марта произошел теракт. На опубликованном в Сети видео заметно, как телеведущая возложила цветы в память о погибших.

Кроме того, она выразила соболезнования в соцсетях, отметив, что испытывает чувство беспомощности, когда думает о жертвах теракта.

Также известно, что московский клуб «Мутабор», в котором в конце декабря прошлого года состоялась «голая» вечеринка Ивлеевой, не возобновил деятельность, хотя истекли 90 суток назначенного судом запрета. Заведение было закрыто после скандального мероприятия, пишет РИА Новости.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анастасия Ивлеева

Какие последние новости известны о Лолите

Концерт певицы Лолиты Милявской, который должен был состояться в Барнауле в ДК Мотостроителей 9 марта, отменили. Это произошло вскоре после того, как певица, попав в скандал из-за участия в «голой» вечеринке, вернулась на сцену. О причинах отмены не сообщается.

Также Лолита прокомментировала новость о том, что Аллу Пугачеву могут признать иноагентом. По ее мнению, такой статус не перечеркнет заслуги Примадонны.

«Не перечеркнет», — ответила Лолита на вопрос журналиста RTVI.

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