Киркоров процитировал песню Пугачевой после трагедии в «Крокусе» Киркоров поддержал россиян словами из песни Пугачевой после трагедии в «Крокусе»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Певец Филипп Киркоров обратился к россиянам словами из песни исполнительницы Аллы Пугачевой в рамках мемориального музыкального марафона от «Русского Радио», посвященного трагедии в «Крокус Сити Холле», пишет издание «Утро.ру». Случившееся в концертном зале он назвал большой трагедией.

В нашей стране произошла большая беда, большая трагедия. Но жизнь продолжается. Помянем тех, кого нет с нами, и будем думать о живых, — произнес Киркоров перед исполнением песни «Летите, летите, белые птицы».

Фраза Киркорова «Помянем тех, кого нет с нами, и будем думать о живых» является цитатой из репертуара Примадонны и упоминается в ее песне «Скупимся на любовь». Она написана по стихам Ильи Резника.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что предложение Пугачевой «скорбеть молча в душе» после теракта в Подмосковье близко к предательству. Дипломат подчеркнула, что артистка ранее в соцсетях высказывала соболезнования после ухода из жизни Бориса Моисеева, Александра Градского и Бориса Краснова.

Telegram-канал SHOT ранее сообщил, что Пугачеву могут признать иноагентом 12 апреля, накануне ее 75-летия. По данным канала, после передачи соответствующего запроса Генпрокуратуры в Минюст, ведомство начало проверять источники финансирования певицы.