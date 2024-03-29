Стало известно, когда Пугачеву могут признать иноагентом Пугачеву могут признать иноагентом 12 апреля

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Алла Пугачева

Певицу Аллу Пугачеву могут признать иноагентом накануне ее 75-летия 12 апреля, пишет Telegram-канал SHOT. По данным издания, после того как Генпрокуратура передала соответствующий запрос в Минюст, ведомство начало проверять источники финансирования певицы. Проверку пройдут и последние высказывания исполнительницы, в том числе и о том, что «нормальные люди не собираются возвращаться в Россию».

Если подозрения подтвердятся и Минюст соберет необходимые доказательства, решение о включении Пугачевой в реестр иноагентов будет принято в течение 10 дней. Сообщение об этом может появиться в пятницу, 12 апреля, отмечает источник.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов предположил, что Пугачева опубликовала пост о теракте в «Крокус Сити Холле» на фоне информации о возможном получении статуса иноагента. При этом парламентарий напомнил, что на днях Примадонна извинялась перед артисткой Манижей, но, по его мнению, оба обращения исходили не от души. Шолохов отметил, что Пугачева прервала молчание по поводу «Крокуса», потому что «запахло жареным».

До этого сообщалось, что Пугачева прервала молчание спустя неделю после теракта в подмосковном концертном зале. На своей странице певица заявила, что скорбь должна быть в душе, а не в социальных сетях. Пост Примадонна сопроводила своим селфи.