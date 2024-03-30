Захарова резко высказалась о Пугачевой, предложившей скорбеть молча Захарова: призыв Пугачевой скорбеть молча близок к предательству

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале оценила высказывания популярных российских артистов, связанные с трагедией в «Крокус Сити Холле». По ее мнению, предложение певицы Аллы Пугачевой «скорбеть молча в душе» — хуже предательства. Захарова подчеркнула, что артистка ранее в соцсетях высказывала соболезнования после ухода из жизни Бориса Моисеева, Александра Градского и Бориса Краснова.

Сказала бы, что это лицемерие. Но это что-то похуже. Ближе к предательству. Им же верили миллионы! Пошлость — не публично выражать сочувствие и скорбь, а попрекать этим, — написала спикер министерства.

Захарова также критически отозвалась о позиции лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), который заявил, что считает «публичное вырывание волос пошлейшим занятием». Причем ранее композиция коллектива «Пока горит свеча» стала символом сострадания и много раз исполнялась в связи со страшными трагедиями, напомнила спикер МИД. Она также отметила, что многие мировые шедевры стали ответом на пережитые авторами страх, шок и боль.

Мария Захарова также выразила свои соболезнования родным и близким Карена Енгибаряна, которого назвала настоящим героем. После теракта в «Крокусе» он помогал спасать раненых и умер 30 марта.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что Аллу Пугачеву могут признать иноагентом 12 апреля, накануне ее 75-летия. По данным канала, после передачи соответствующего запроса Генпрокуратуры в Минюст, ведомство начало проверять источники финансирования певицы. Проверку пройдут и последние высказывания исполнительницы, в том числе о том, что «нормальные люди не собираются возвращаться в Россию».