Куда пропал актер Сергей Русскин: чем сейчас занимается, есть ли жена, дети

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Сергей Русскин

Заслуженный артист России Сергей Русскин снимается в кино и играет в театре. В каких проектах он задействован сейчас?

Чем известен Русскин

Сергей Русскин родился 22 августа 1955 года в польском городе Легница. В 1981 году окончил Ленинградский кораблестроительный институт, в 1991 году — режиссерский факультет Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии.

В кино Русскин дебютировал в 1980 году в картине «День ангела». Также он играл в проектах «Оно», «Духов день», «Ржавчина», «Окно в Париж», «Откровения незнакомцу», «Улицы разбитых фонарей», «Особенности национальной рыбалки», «Агентство НЛС», «Тайны следствия», «Не ссорьтесь, девочки!», «Лопухи», «Гадкие лебеди», «В ожидании чуда», «Азиат», «Клуб счастья», «Петр Первый. Завещание», «Шеф», «Ленинград 46», «Было. Есть. Будет», «Шаляпин» и других.

Всего в фильмографии Русскина более 166 работ.

«Популярность? Ну она нужна для того, чтобы быть свободным. И в материальном смысле более свободным. И ты можешь уже выбирать — в этом я буду участвовать, а в этом нет, к тебе прислушиваются. Все стремятся к свободе, но когда ее получают, они понимают, что это огромная ответственность. Это тяжело — нести бремя свободы. Почему? Потому что ты отвечаешь уже за все. Вот в строю ты ни за что не отвечаешь, только в ногу иди вместе со всеми. А когда ты один, ты уже решаешь, куда тебе пойти — налево, направо. Можно никуда не идти, можно стоять на месте или назад идти», — говорил актер.

Фото: Boris Kremer/Global Look Press Сергей Русскин

Что известно о личной жизни Русскина

Сергей Русскин был женат на Надежде Абрамовой. Она вела программу «Уголок Франции».

По данным СМИ, пара рассталась.

Что сейчас происходит в личной жизни актера — неизвестно. Также неизвестно, есть ли у него дети.

Чем сейчас занимается Русскин

Сергей Русскин продолжает творческую деятельность. Он задействован в постановках «Краткий курс счастливой жизни», «Старый дом», «Визит дамы», «Бешеные деньги», «Доктор философии», «Дракон» и «Гамлет».

В 2023 году артист также снялся в комедии «Любовь зла, или Нанотехнологии средней полосы».

Раньше Русскин преподавал, однако сейчас оставил эту деятельность.

«Теперь не преподаю, слава богу. Это тоже колоссальнейшая ответственность: ты набрал студентов, ты отвечаешь за их судьбу. И это требует колоссальной отдачи. Помимо всего прочего, это еще и очень утомительно, еще хуже, чем репетировать, чем делать спектакль, понимаете. Тут ведь ты берешь ответственность за молодых, неокрепших... Их очень легко сломать, уничтожить личность. Почему? Потому что режиссура и педагогика — это вторжение в другого человека, в его разум, в его душу. Для того чтобы так вторгаться, надо иметь на это полное право. То есть надо иметь чистые руки, чистые помыслы. Ведь очень часто идут в режиссуру и педагогику несостоявшиеся актеры. Но у меня такое ощущение, что я вполне состоялся как актер.

Когда ты чувствуешь, что у тебя есть свободное время, этим можно заниматься. А когда ты думаешь, что между репетициями с трех до шести ты сбегаешь на курс в театральную академию и посидишь там, а студенты тебе что-то покажут... И как я могу воспитывать их и говорить им: „Это же ваш аппарат речевой, вы играете на своем теле, вы должны к этому телу очень бережно относиться“, если при этом я сижу и курю в аудитории? Поэтому актерские курсы держатся один-два года. На третьем курсе студенты уже все видят и все знают, они ни во что не верят. Там процветает цинизм, а цинизма в этой профессии не может быть», — объяснял он.

Читайте также:

«Холоп», вес в 130 кг, слова об отце: где сейчас актер Кирилл Нагиев

«Не хочу говорить об СВО в данный момент»: как живет юморист Гарик Харламов

«Ненавижу митинги и люблю Россию»: как живет ведущий «Решалы» Влад Чижов