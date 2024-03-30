Цыганов, переезд в Египет, театр: как сейчас живет актер Тимофей Трибунцев

Фото: : Михаил Терещенко/ТАСС

Тимофей Трибунцев

Актер Тимофей Трибунцев активно снимается в кино и играет в театре, однако практически не дает интервью. Что известно о личной жизни артиста, в каких проектах он задействован сейчас?

Чем известен Трибунцев

Тимофей Трибунцев родился 1 июля 1973 года в Кирове. Окончил Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина.

В кино артист дебютировал в 2001 году в сериале «Дальнобойщики». Также он снимался в проектах «Провинциалы», «Эшелон», «Жестокость», «Ликвидация», «Желтый дракон», «Ричард III», «Аптекарь», «Побег», «Поддубный», «Привет от Катюши», «Женский день», «Кураж», «Тихий Дон», «Жить!», «Мертвое озеро», «Триада», «С Новым!», «Нежность», «Пищеблок», «Мой папа не подарок», «Я слежу за тобой» и других.

Всего в фильмографии Трибунцева более 170 работ.

«Мне не хотелось бы больше узнаваемости. Это не очень интересно, когда тебя узнают», — делился актер.

Что известно о личной жизни Трибунцева

Первый раз Тимофей Трибунцев женился, когда жил в Кирове. В браке родилась дочь Александра. Супруги развелись, поскольку артист решил переехать в Москву.

Вторая жена Трибунцева — актриса Ольга Тенякова. Она тоже окончила Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина. Там пара и познакомилась.

В 2014 году у супругов родился сын Прохор.

«У меня жена занимается дайвингом, а я нет. Не потому что я ленивый, нет. Я даже в море редко захожу. Сын Прохор такой же, как я. Он ходит по пляжу в носках, мы с ним купаемся в футболочках. Мы такие пенсионеры с ним в этом плане. Я не отчаянный человек», — рассказывал Трибунцев.

Что Трибунцев говорил о Цыганове

В одном из интервью Тимофей Трибунцев признавался, что однажды позавидовал актеру Евгению Цыганову.

«Нет такого, чтобы я шел на спектакль специально смотреть на артиста. Я их всех так хорошо знаю... Вот было бы интересно Фрейндлих посмотреть, я ее ни разу не видел на сцене. Кстати, мне очень Женя Цыганов понравился в „Моцарте“ (спектакль „Дон Жуан“ мастерской Петра Фоменко). Просто круто, я даже позавидовал», — делился он.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press Тимофей Трибунцев в спектакле «Отелло»

Чем сейчас занимается Трибунцев

Тимофей Трибунцев продолжает творческую деятельность. Сейчас он задействован в постановках «Барабаны в ночи», «Дон Жуан», «Р» и «Чайка».

В 2023 году актер снялся в картинах «Снегирь», «Страсти по Матвею», «Чувства Анны», «Цербер», «Исчезнувший велосипедист» и «Последний». В скором времени также должны выйти проекты «Бансу», «Горящий тур», «Подростки. Первая любовь», «Юг», «Дядя Леша», «ФГУП ЛУЧ» и «Подслушано в Рыбинске» с его участием.

Артист редко дает интервью и практически не посещает светские мероприятия.

Однажды он рассказал, что у него есть квартира в Египте, где он часто бывает.

«У меня квартира в Египте. Я там часто бываю. Очень люблю арабский мир, который меня успокаивает. Когда на минаретах начинают петь, возникает состояние покоя. Что удивляет? Не знаю. На рынок приятно приехать, там так много людей. Как в Индии, когда ты отключаешь сознание, когда ты отпускаешь себя на волю судьбы. Мы живем в достойном квартале, такая Рублевка местная. Это все же не трущобы арабские. Но если я перееду туда, то только когда мне стукнет лет 70–80. Думаю, мне русской пенсии хватит», — говорил Трибунцев.

Читайте также:

«Холоп», вес в 130 кг, слова об отце: где сейчас актер Кирилл Нагиев

«Не хочу говорить об СВО в данный момент»: как живет юморист Гарик Харламов

Составлен список российских артистов, которые извинялись перед украинцами