https://static.news.ru/photo/e7869f68-3f68-11ea-ad68-fa163e074e61_660.jpg Мария Миронова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На церемонии вручения кинопремии «Золотой орёл» 46-летняя актриса Мария Миронова поделилась своими ощущениями от второго материнства.

В прошлом году 46-летняя звезда родила своему четвёртому мужу сына Теодора. Отец малыша работает директором по развитию российско-японской компании, занимающейся медицинскими технологиями. Пара зарегистрировала брак в Греции в 2017 году, но Мария долго скрывала супруга от общественности, что породило волну слухов.

По словам Мироновой, маленький ребёнок — это «конечно, прекрасно, но сложно», приводит её слова Teleprogramma.pro. Актриса пояснила, что «в определённом возрасте уже сложнее идут определённые процессы».

Старший сын обожает брата, но у него уже своя жизнь, и я справляюсь без его помощи. Тем более у меня есть няня, — сказала актриса.

Дочь знаменитого актёра Андрея Миронова была номинирована на лучшую женскую роль второго плана за картину «Громкая связь». По мнению актрисы, таким образом её захотели поддержать и выдвинули на премию из-за того, что она недавно стала мамой во второй раз. Номинация оказалась неожиданной для Марии. Она отметила, что фильм делала команда и каждый актёр, в нём задействованный, заслуживает внимания к своей персоне.

Как писал NEWS.ru, ранее телеведущая Юлия Высоцкая впервые поделилась в Instagram снимком повзрослевшего сына от режиссёра Андрея Кончаловского, который сразу же оценили пользователи.