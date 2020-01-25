Телеведущая Юлия Высоцкая впервые поделилась в Instagram снимком повзрослевшего сына от режиссёра Андрея Кончаловского, который сразу же оценили пользователи.
Пётр родился в 2003 году и на пять лет младше своей сестры Марии. 46-летняя Высоцкая запечатлела на фото, как наследник разговаривает по телефону. Свежий снимок сына вызвал ажиотаж у друзей и коллег Высоцкой.
Пост сразу же прокомментировали актриса Елена Валюшкина, которая сама воспитывает троих детей, оперная дива Хибла Герзмава, композитор Игорь Крутой и многие другие.
Крутой оставил под фото весёлые смайлики, а Герзмава сказала, что Петя «очень хороший».
Однако недавно 16-летний наследник заставил сильно понервничать своего отца, 82-летнего Андрея Кончаловского. Режиссёр обратился в полицию с заявлением о пропаже юноши, который уехал с друзьями вечером 18 января и перестал выходить на связь. Кончаловский полагал, что Петя попал в беду, поэтому и обратился к правоохранителям, но вскоре подросток вернулся и рассказал родителям, где провёл ночь.
Как писал NEWS.ru, ранее балерина и актриса Анна Нахапетова поделилась с подписчиками в Instagram снимком с отдыха, на котором она позирует в купальнике.
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