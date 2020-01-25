https://static.news.ru/photo/65f58fc4-3f43-11ea-828e-fa163e074e61_660.jpg Анна Нахапетова Фото: Сергей Киселёв/АГН «Москва»

Старшая дочь народной артистки Веры Глаголевой проводит отпуск в Мексике. Балерина и актриса Анна Нахапетова поделилась с подписчиками в Instagram снимком с отдыха, на котором она позирует в купальнике.

Девушка при этом попросила поклонников оценить не её тело, а пейзаж вокруг.

Девушки в купальнике, да ещё и в моем возрасте, знаю, — это как бы уже совсем не очень. Но тут не в полуголом теле дело, здесь дело в красоте вокруг! — заметила она.

Нахапетова в кадре сидит на краю бассейна и улыбается в камеру. За её спиной огромные пальмы и голубое небо. Балерине, которая танцует в Большом театре и снимается в кино, в этом году исполнилось 42 года.

Как писал NEWS.ru, ранее певица Светлана Лобода в сторис на своей официальной станице в Instagram опубликовала архивное фото коллектива «ВИА Гра». На снимке можно увидеть саму исполнительницу в компании коллег по группе — Надежды Грановской и Веры Брежневой.