https://static.news.ru/photo/f7eb487a-3f3d-11ea-abbd-fa163e074e61_660.jpg Светлана Лобода Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица Светлана Лобода в сторис на своей официальной станице в Instagram опубликовала архивное фото коллектива «ВИА Гра» после распада «золотого» состава. На снимке можно увидеть саму исполнительницу в компании коллег по группе — Надежды Грановской и Веры Брежневой.

Снимок был сделан после того, как Лобода заменила в составе «ВИА Гры» ушедшую в декрет Анну Седокову. Перемены в коллективе произошли в 2004 году.

Надежда Грановская, Светлана Лобода и Вера Брежнева lobodaofficial/instagram.com

Вот это стиль, — подписала певица выложенную в сторис своего Instagram-аккаунта фотографию.

Позже Лобода также покинула группу. Её место в «ВИА Гре» заняла Альбина Джанабаева.

Ранее NEWS.ru писал, что Лобода посвятила исполненную ею на немецком языке песню «Маленькой ёлочке холодно зимой» Тиллю Линдеманну.

Записанный на программе «Вечерний Ургант» ролик певица опубликовала в Instagram вместе с поздравлением с днём рождения, который солист группы Rammstein отметил 4 января.