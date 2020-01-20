https://static.news.ru/photo/ab423c5c-3b7a-11ea-b433-fa163e074e61_660.jpg Андрей Кончаловский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский режиссёр Андрей Кончаловский сообщил в полицию о пропаже своего 16-летнего сына Петра. С его слов, юноша уехал гулять с друзьями вечером 18 января и перестал выходить на связь.

Кончаловский полагал, что сын попал в беду, поэтому и обратился к правоохранителям. Однако подросток вскоре нашёлся целым и невредимым. Как пишет telegram-канал Baza, Пётр провёл ночь в гостевом доме на участке отца, так как вернулся домой пьяным.

Как писал NEWS.ru, Андрей Кончаловский старается с оптимизмом смотреть на состояние своей 20-летней дочери Марии. По словам режиссёра, у него есть цель, чтобы она выздоровела, и без неё ему было бы очень сложно пережить произошедшее. Трагедия произошла 12 октября 2013 года. За рулём автомобиля находился сам Кончаловский. Он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другим автомобилем. Мария была не пристёгнута ремнём безопасности. Она получила серьёзную черепно-мозговую травму и впала в кому.