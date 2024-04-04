Стало известно, как сейчас живет актриса Марина Митрофанова

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Марина Митрофанова

Актриса Марина Митрофанова продолжает творческую деятельность. В каких проектах она задействована сейчас?

Чем известна Митрофанова

Марина Митрофанова родилась 7 июня 1992 года в Сургуте. Окончила Высшее театральное училище (институт) имени Щепкина при Государственном академическом Малом театре.

«Я родилась в Сургуте и до 15 лет жила в родном городе. Но в 10-м классе я уже понимала, что знаю больше, могу больше и хочу больше. И когда возник вопрос выбора профессии, я очень любила алгебру и даже выбирала между двумя сферами: экономической бизнес-сферой и актерской средой. С первого класса ходила в музыкальную школу и театральную студию, где мы ставили различные спектакли, проводили КВН. Все это было, но в то же время я понимала, что смогу проявить себя и в экономической среде. Затем я сама нашла школу в Санкт-Петербурге, это было в 2008 году, и сказала родителям, что хочу поехать в Петербург и учиться в этой школе с театральным уклоном. Там были такие предметы, как история русского театра, история зарубежного театра, и, чтобы затем поступить в театральный, мне нужно было основательно погрузиться в эту среду», — вспоминала она.

В кино Митрофанова дебютировала в 2013 году в сериале «Обмани, если любишь». Также она снималась в проектах «Екатерина», «Красивая жизнь», «Последний рубеж», «На дальней заставе», «Екатерина. Взлет», «ПНХ», «Трейлер: История одного киномана», «Солнечный ноябрь», «Завтра будет новый день», «Хрустальная мечта», «Гром среди ясного неба», «Любовь во всем виновата», «Такси под прикрытием» и других.

Всего в фильмографии артистки более 40 работ.

Подробности личной жизни Митрофанова не раскрывает. По данным СМИ, она не замужем. Детей у 31-летней актрисы тоже нет.

В каком скандале была замешана мама Митрофановой

В 2020 году Марина Митрофанова заявила, что в квартиру ее матери в Сургуте пытались вломиться неизвестные. Они представились сотрудниками Следственного комитета и сказали, что женщина заливает соседей внизу.

Мать актрисы сообщила, что не может заливать эту квартиру. Когда она отказалась открывать дверь, то неизвестные попытались ее выломать. Женщина вызвала полицию, но взломщики успели уйти раньше, чем приехал наряд.

Перед тем как они уехали, выяснилось, что они ошиблись дверью и искали другую квартиру. Управление СК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу заявило, что по этому делу будет проведена служебная проверка.

Чем сейчас занимается Митрофанова

Марина Митрофанова продолжает творческую деятельность.

В 2023 году актриса снялась в картинах «Бывшие любимые», «Превратности любви» и «Настенька».

В скором времени также должны выйти проекты «Сказочный сон», «Украденные мечты» и «Ивушка плакучая» с ее участием.

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