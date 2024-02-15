Житель Сургута записал видео из падающего с 16-го этажа лифта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сургуте лифт сорвался с 16-го этажа и рухнул с находящимся внутри пассажиром. Мужчина снял все происходящее на видео. Ему удалось уцелеть только благодаря сработавшим на лифте предохранителям, сообщает NEFT.

Как передает издание, происшествие случилось в многоквартирном доме на Университетской улице. Жильцы рассказали, что слышали звук падения лифта и крики мужчины на весь дом.

Да, в этот момент я выходила из квартиры на 13-м этаже, и слышно было, как стоял грохот от лифта и кричал мужчина, — заявила проживающая там женщина.

Пострадавший заявил, что за время падения у него перед глазами «пролетела вся жизнь». По словам мужчины, сотрудники МЧС доставали его с первого этажа больше часа.

Ранее на юго-востоке Москвы сорвался лифт в многоэтажном доме. В момент происшествия внутри кабины находилась женщина. Лифт остановился в межэтажном пролете. Спасателям удалось достать женщину из кабины, госпитализация ей не понадобилась.

До этого на юге Москвы несовершеннолетняя девочка поднималась на лифте на девятый этаж, однако в один момент подъемник начал падать. Кабина летела вниз поэтапно, тормозя несколько раз. Школьница смогла дозвониться до матери, когда лифт уже оказался в шахте. Спасателям пришлось поднимать кабину до уровня третьего этажа, чтобы достать из нее подростка.