Лифт с 14-летней девочкой сорвался в шахту при подъеме на девятый этаж «Осторожно, Москва»: в Москве девочка рухнула в шахту лифта и осталась невредима

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Несовершеннолетняя девочка в ЖК на юге Москвы поднималась на лифте на девятый этаж, однако подъемник начал падать, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва». Механизм летел вниз поэтапно, тормозя несколько раз.

17-летняя девочка сумела дозвониться до матери, когда кабина лифта уже оказалась в шахте. Женщина вызвала диспетчера. Кабину с ребенком пришлось поднимать до уровня третьего этажа. Медицинская помощь подростку не понадобилась.

Канал утверждает, что, по словам жильцов этого дома, проблемы с лифтом в ЖК были регулярны. Граждане оставляли жалобы на городских порталах с просьбой заменить старые механизмы, но ничего не изменилось.

В конце января в Санкт-Петербурге студентка застряла в лифте, который начал заполняться водой из-за прорыва трубы. Девушке пришлось ждать помощи около часа. Жильцы жаловались, что это не первая коммунальная авария в их доме, но управляющая компания на проблему не реагирует.

Ранее в Нижневартовске в одном из многоквартирных домов лифт с пассажирами рухнул в шахту. Согласно свидетельствам очевидцев, пострадавших нет.

В Хабаровске местный житель в состоянии алкогольного опьянения пытался самостоятельно выбраться из застрявшего лифта в момент, когда сломавшийся механизм чинил сотрудник, но упал в шахту. Мужчина, пролетевший 20 метров, сумел выжить и был госпитализирован. Медики диагностировали у него ушиб мозга, а также травмы груди и живота.