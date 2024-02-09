Лифт с женщиной сорвался в многоэтажке на юго-востоке Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лифт сорвался в многоэтажке на юго-востоке Москвы, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, кабина остановилась в межэтажном пролете. Внутри лифта в момент случившегося находилась женщина.

Как рассказали очевидцы каналу, инцидент произошел в доме на Краснодарской улице. Спасателям удалось извлечь женщину из лифта, в госпитализации она не нуждается. По какой причине у подъемного средства не сработали уловители, выясняется.

Ранее электрику раздавило голову во время ремонта лифта в петербургском отеле, расположенном на улице профессора Ивашенцова в Центральном районе города. ЧП произошло в тот момент, когда мужчина потянулся за упавшим полотенцем, в этот момент двери лифта закрылись и раздавили ему голову.

До этого в Санкт-Петербурге студентка застряла в лифте, который начал заполняться водой из-за прорыва трубы. Инцидент произошел в жилом комплексе «Эталон на Неве» в районе Невской заставы. Мать пострадавшей рассказала, что в один из будних дней дочь зашла в лифт, чтобы спуститься и поехать на занятия. Когда двери закрылись, сверху начала литься вода. Спасатели вызволили девушку из лифта спустя час. Жильцы пожаловались, что это не первая коммунальная авария в их доме.