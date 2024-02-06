Грузовой лифт раздавил голову электрика в петербургском отеле

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Электрику раздавило голову во время ремонта лифта в петербургском отеле, расположенном на улице профессора Ивашенцова в Центральном районе города, пишет 78.ru. Издание отмечает, что ЧП произошло в тот момент, когда мужчина потянулся за упавшим полотенцем.

По информации 78.ru, 56-летний мужчина начал отправлять бидоны с водой со второго этажа. Внезапно он обронил полотенце. Электрик попытался его поднять, но не успел. В этот момент двери лифта закрылись и раздавили ему голову.

Материалы по факту случившегося были переданы в Следственный комитет. Ход и результаты доследственной проверки поставили на контроль в прокуратуре.

Ранее в Санкт-Петербурге студентка застряла в лифте, который начал заполняться водой из-за прорыва трубы. Инцидент произошел в жилом комплексе «Эталон на Неве» в районе Невской заставы.

Мать студентки рассказала, что в один из будних дней дочь зашла в лифт, чтобы спуститься и поехать на занятия. Когда двери закрылись, сверху начала литься вода. Спасатели вызволили девушку из лифта спустя час.

В конце января в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа в одном из многоквартирных домов лифт с пассажирами рухнул в шахту. Согласно свидетельствам очевидцев, никто не пострадал.

Инцидент произошел в жилом доме на Комсомольском бульваре. В кабине в момент падения лифта находились несколько человек, которые отделались испугом.